Revelan detalles de accidente donde motociclistas lincharon a conductor en Bogotá: ¿hay heridos?

Bogotá vivió una noche de violencia e indignación luego de un grave caso de intolerancia que terminó en el linchamiento de un conductor en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.

El hecho se registró en la Avenida de las Américas con Carrera 68, cuando el conductor de una camioneta Jeep azul, presuntamente en estado de embriaguez, atropelló a algunos motociclistas y huyó del lugar. Durante su escape, el vehículo chocó con otros automóviles y fue perseguido por decenas de motociclistas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en la persecución participaron cerca de 200 motociclistas que intentaban interceptar al conductor, quien realizaba maniobras peligrosas para evadir a las autoridades. La situación culminó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en el barrio Nuevo Techo, donde el hombre fue sacado a la fuerza del vehículo y brutalmente agredido por la multitud.

Videos grabados por ciudadanos muestran el momento en que la víctima fue golpeada con palos, piedras y cadenas. Aunque uniformados lograron intervenir y trasladarlo a un centro asistencial, el conductor falleció debido a la gravedad de las lesiones.



En diálogo con Noticias Caracol, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, calificó lo ocurrido como una situación “inaceptable” y explicó que, pese a la imprudencia del conductor, no se reportaron heridos por su causa.

“Lo más triste, aunque había cometido una infracción, es que no tenemos reporte de ningún lesionado por esta persona. Parece ser un accidente en el que, hasta ahora, los únicos daños son materiales, en algunas motocicletas”, señaló el funcionario.

Por su parte, la alcaldesa local de Kennedy, Karla Tathyanna Marín Ospina, rechazó con firmeza el linchamiento y confirmó que las autoridades adelantan una investigación con el apoyo de cámaras de seguridad y la identificación de las placas de los motociclistas involucrados.

“El conductor del campero azul habría estado posiblemente en estado de embriaguez o en alto grado de alicoramiento cuando comenzó la persecución”, indicó la funcionaria.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar actos de justicia por mano propia y colaborar con las investigaciones que buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.