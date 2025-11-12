En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan detalles de accidente donde motociclistas lincharon a conductor en Bogotá: ¿hay heridos?

Revelan detalles de accidente donde motociclistas lincharon a conductor en Bogotá: ¿hay heridos?

Videos grabados por ciudadanos muestran el momento en que la víctima fue golpeada con palos, piedras y cadenas en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad