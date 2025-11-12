En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan identidad de conductor que murió linchado por motociclistas tras causar accidente en Bogotá

Revelan identidad de conductor que murió linchado por motociclistas tras causar accidente en Bogotá

Videos grabados por testigos en el lugar registraron el momento en que el taxista fue linchado, imágenes que han generado indignación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad