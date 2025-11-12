Revelan identidad de conductor que murió linchado por motociclistas tras causar accidente en Bogotá

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, en entrevista con Blu Radio, calificó como “aterrador” el violento caso de justicia por mano propia que terminó con la muerte del ahora identificado, Mauricio Cendales Parra, de entre 35 o 37 años, luego de una persecución en el occidente de Bogotá.

Según la funcionaria, el hombre, quien conducía un campero azul, habría estado “posiblemente en estado de embriaguez o en alto grado de alicoramiento” cuando comenzó la persecución en la Avenida de Las Américas.

De acuerdo con Marín Ospina, el seguimiento al vehículo inició cuando “la Policía de TransMilenio emprendió una persecución en aras de lograr esa captura y detenerlo para así evitar algunos hechos lesivos”. No obstante, la situación se salió del control de las autoridades cuando “ciudadanos decidieron sumarse a la persecución”, lo que derivó en un linchamiento en el sector de Nueva Castilla.

“La persecución fue asumida por los ciudadanos hasta llegar al sector del Tintal, donde el vehículo finalmente se estrella con la fachada de un edificio”, explicó la alcaldesa. Tras el accidente, Cendales Parra fue alcanzado por una multitud que lo agredió hasta causarle la muerte.



Frente a los hechos, Marín hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la justicia por mano propia y a conducir con responsabilidad durante la temporada decembrina. “Pedimos a los conductores no transitar en estado de licoramiento y a la comunidad, que no tome justicia por mano propia. Las autoridades, tanto distritales como locales, estamos en la capacidad de actuar, y eso también es muy importante: la tolerancia”, concluyó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de las agresiones que terminaron con la vida del conductor.

Videos grabados por testigos en el lugar registraron el momento en que el taxista fue linchado, imágenes que han generado indignación y rechazo entre la ciudadanía.