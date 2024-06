Amenazan de muerte a directora (e) de La Modelo de Bogotá: "Le doy 72 horas"

La directora encargada de la cárcel La Modelo de Bogotá, mayor Nancy Pérez, recibió un panfleto en la que la amenazan de muerte si no traslada a dos presos de patio. Allí se indica el límite de tiempo que tendría o, en caso contrario, le pasaría lo mismo que al coronel Elmer Fernández, quien fue asesinado en la capital cuando se movilizaba en un vehículo que no era blindado en la tarde del 16 de mayo.

El Inpec aclaró que la amenaza de muerte que recibió la directora de la cárcel La Modelo de Bogotá vendrían por parte de Jhon Keneber Cardes, alias ‘El Cebollero’, y no por parte de Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’, como lo había informado anteriormente la institución.

¿Qué dice el panfleto?

Este panfleto es una amenaza directa contra la vida de la ahora directora de ese centro penitenciario, con el fin de que la funcionaria traslade a dos personas privadas de la libertad a un patio en específico. El panfleto, que fue enviado a la mayor Pérez, dice lo siguiente:

“Señora directora, con el debido respeto que usted se merece le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A son del pasillo 8 Viloria y Tolima si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, dice el panfleto amenazante.

Amenazas de este tipo también recibió en su momento el coronel en retiro Elmer Fernández, días antes de ser asesinado por hombres armados en plena vía pública en Bogotá. Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades, no hay capturados por este hecho y las investigaciones continúan.