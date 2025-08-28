ANI responde a denuncias por presunta corrupción en obras de Acceso Norte a Bogotá

Tras las recientes denuncias del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien aseguró que hubo una serie de irregularidades en la concesión vial para construir el Acceso Norte de Bogotá, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió un comunicado en el que aborda el tema y manifiesta que lo dicho por el funcionario no es cierto.

En primer lugar, Idárraga denunció un presunto volteo de tierras y un posible favorecimiento a privados en la Unidad Funcional 3 (variante de Chía - carretera de Los Andes). Desde la Secretaría de Transparencia afirmaron que estas fueron unas maniobras jurídicas que estuvieron relacionadas con la "posible entrega ilegal de bienes de uso público, para usufructo privado" en ese municipio.

Tras ello, la ANI aseguró que la denuncia no refleja necesariamente la realidad de las cosas, pues sí se entregaron varios predios públicos para la ejecución del proyecto. Sin embargo, estos no se consideran como un desembolso de los recursos del Estado.

"Los bienes inmuebles no son erogaciones del Tesoro, ni recursos del presupuesto del municipio de Chía y, en consecuencia, no se considera desembolso de recursos públicos para los proyectos de infraestructura. Por tanto, la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada", afirma la ANI.

La entidad manifiesta que este tipo de medidas ya se ha aplicado en otras obras de infraestructura del país, pues facilita la ejecución de las mismas y no representa un gasto para la Nación.

Otro de los puntos que aclara la ANI gira en torno a la supuesta falta de estudios técnicos, denunciada por Idárraga, en el proyecto de Asociación Público Privada (APP). Para el organismo, "esta afirmación no es cierta", ya que en los inicios del contrato se llevaron a cabo estos procesos tal y como lo dicta la ley.

En medio de esa etapa, la ANI tuvo dos opciones para la Unidad Funcional 3: la Conectante Hatogrande con alcance de construcción doble calzada o la Variante Chía con intervenciones de operación y mantenimiento.

"Tras un análisis comparativo entre las opciones, la ANI determinó, mediante estudios técnicos y la validación de la Interventoría, que la Variante de Chía ofrece mejores condiciones de movilidad, funcionalidad vial y eficiencia del Capex disponible", dice la entidad.

Desde la ANI aseguran, en últimas, que los predios públicos, destinados a la Unidad Funcional 3, contemplaba la construcción de una doble calzada de 3.4 kilómetros, dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá y la intersección El Húmero. Por lo mismo, estos no serán destinados para que los privados realicen una explotación económica para su propio beneficio.

"La Variante Chía no ha podido ser construida y entregada, motivo por el cual, el Concesionario no ha percibido la retribución correspondiente a la Unidad Funcional 3", finaliza el pronunciamiento.