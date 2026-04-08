Animales perdidos: así puede reportar a su mascota si se extravió en Bogotá

Perder una mascota no es solo un momento de angustia, es una sensación de vacío que muchos dueños conocen bien. Salen a buscar por calles, preguntan a vecinos, revisan parques y publican en redes con la esperanza de encontrar a ese perro o gato que hace parte de la familia.

En medio de esa incertidumbre, contar con canales oficiales puede marcar la diferencia para lograr el reencuentro.

En Bogotá, existe una herramienta creada precisamente para esos casos, se trata de un sistema donde los ciudadanos pueden reportar y buscar animales extraviados, facilitando que regresen a casa.



¿Cómo reportar a su mascota perdida en Bogotá?

El proceso es sencillo y se hace a través del portal “Perros y gatos buscan su hogar”, habilitado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Para publicar un aviso, los ciudadanos deben enviar la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o a la línea de WhatsApp 305 894 8873, incluyendo los siguientes datos:



Una fotografía clara del animal.

Información básica como nombre, raza, edad y características físicas.

Detalles de la pérdida: lugar, fecha y cómo ocurrió.

Datos de contacto (celular, WhatsApp o correo).

Perro feliz con sus dueños. Foto: Freepik.

Este portal funciona como un espacio donde las personas pueden subir y consultar avisos, con el objetivo de facilitar el reencuentro entre mascotas y sus dueños.

Además, otras plataformas del Distrito también permiten reportar animales extraviados mediante formularios y publicación de información con fotografías, lo que amplía las posibilidades de encontrarlos.



Una red para reencontrarlos

La iniciativa hace parte de una estrategia de la Alcaldía de Bogotá para ayudar a las familias a encontrar a sus mascotas. A través de estos canales, se difunden constantemente casos de perros y gatos perdidos, con fotos y descripciones que permiten que otras personas los identifiquen.

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Como se observa en la imagen, algunos animales, como “Dash”, reportado en el barrio Concepción Norte, ya hacen parte de estos listados que circulan en canales oficiales y redes, con el objetivo de que alguien los reconozca.

En ese sentido, las autoridades reiteran que la difusión de estos casos es clave: compartir la información puede servir en gran medida para que una mascota regrese a su hogar.