Asado del 25 le saldría más barato: esto le cuesta la carne en Corabastos

Previo a que Bogotá celebre la Navidad, muchos ciudadanos ya empiezan a pensar en la cena de Nochebuena o en el tradicional asado del día siguiente. Por eso, resulta clave planear con tiempo qué ingredientes comprar para preparar una buena comida y compartir en familia. Esa expectativa se refleja, como cada año, en el movimiento que vive Corabastos, el principal centro de abastecimiento del país.

Este miércoles 23 de diciembre, la central mayorista reportó el ingreso de 1.499 vehículos con 11.203 toneladas de alimentos, una cifra que busca garantizar el abastecimiento no solo de supermercados y tiendas de barrio, sino también de los hogares que alistan las cenas de Navidad y Año Nuevo. La mercancía disponible, según el balance, permite mantener precios estables en medio de una de las temporadas de mayor consumo.



Corabastos cerrará por Navidad

De cara a las festividades, Corabastos confirmó que cerrará sus puertas durante Navidad. El cierre comenzará el miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta el jueves 25 de diciembre de 2025 a la misma hora. Durante ese lapso no habrá actividad comercial en la central.

Ante este panorama, la recomendación para quienes aún no han hecho mercado es clara: realizar las compras temprano el miércoles 24, para evitar contratiempos de última hora. Además, Corabastos recordó que, como ha ocurrido durante los últimos 53 años, el 1 de enero tampoco habrá servicio en la central mayorista.

Esta información cobra especial relevancia para quienes dependen de Corabastos para abastecerse, ya sea para consumo familiar o para pequeños negocios de comida que trabajan en estas fechas.



Precios en Corabastos para la cena navideña y el asado del 25

Carne en Corabastos Suministrado por Corabastos

Gracias al buen nivel de abastecimiento, Corabastos aseguró que los bogotanos podrán encontrar productos a precios favorables, tanto para el tradicional ajiaco del 24 como para el asado del 25 de diciembre. Eso sí, el llamado es a comprar antes de las 4:00 de la tarde del miércoles 24.

Estos son algunos precios según Corabastos:



Para ajiaco y cenas:

Arveja verde: $10.000 la libra.

Papa criolla: $2.500 la libra.

Papa de año: $1.400 el kilo o $60.000 el bulto.

Huascas: $5.000 el paquete.

Mazorca: entre $4.000 y $5.000 el paquete.

Jamones de cerdo o pavo: desde $17.000 la libra.

Pechuga rellena: entre $10.000 y $12.000 la libra.

Para el asado del 25:

Carnes (cadera o filete): entre $18.000 y $20.000 la libra.

Chorizos: $17.000 el paquete por 10 unidades.

Morcilla: $7.500 el paquete por cinco unidades.

Chunchullo: $10.000 el kilo crudo y $12.000 el precocido.

Plátano hartón: entre $3.000 y $4.000 el kilo.

En cuanto a las plazas distritales de mercado, la mayoría operará con normalidad los días 24 y 31 de diciembre, pero permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero, con algunas excepciones puntuales. La recomendación general es anticipar las compras y así evitar filas, precios elevados o la falta de productos clave para las celebraciones.