Así cayeron delincuentes que robaron camioneta en sur de Bogotá: la víctima no dejó de perseguirlos

Una rápida reacción de la víctima de un robo y el apoyo de ciudadanos y de una patrulla de la Policía permitieron la captura de dos presuntos delincuentes que, minutos antes, habían hurtado una camioneta en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió en la noche de este jueves en inmediaciones de la avenida Primero de Mayo con avenida Ciudad de Cali. Según relató la víctima, todo ocurrió cuando permanecía dentro de su camioneta esperando a un familiar. En cuestión de segundos fue sorprendido por dos hombres armados que lo intimidaron, le quitaron sus pertenencias y escaparon en el vehículo.

"Estaba descansando en la camioneta esperando a mi hermana para recogerla, cuando de un momento a otro salen por detrás dos tipos armados. Me insultan, me quitan mis pertenencias y, además, se llevan la camioneta", contó el conductor.

Aunque aseguró que sintió miedo al ser encañonado, decidió reaccionar de inmediato. Corrió detrás de los responsables y pidió ayuda a otro conductor que transitaba por el sector, quien aceptó acompañarlo en la persecución.



De acuerdo con el afectado, el seguimiento se extendió por varios corredores del sur de Bogotá, entre ellos la avenida Villavicencio. En medio del recorrido, una patrulla de la Policía apareció en la zona y, tras ser alertada por los ciudadanos, inició la persecución de los sospechosos.

"Yo salí corriendo detrás de ellos. En ese momento pasó un carro, le conté que me habían robado y salimos detrás de la camioneta. Más adelante apareció una patrulla, les avisamos cuál era el vehículo y ahí fue cuando cogieron a los tipos", explicó la víctima.

Las autoridades lograron interceptar la camioneta y capturar a los dos presuntos responsables del hurto. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su judicialización ni sobre los antecedentes que podrían registrar.

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Incautan más de 200 paquetes de marihuana que iban rumbo a Bogotá

En otro operativo adelantado por las autoridades, la Policía frustró el transporte de un cargamento de marihuana que, según las investigaciones preliminares, tenía como destino expendios de droga en Bogotá.

El procedimiento se desarrolló durante un puesto de control en vías del departamento del Tolima. Allí, los uniformados ordenaron detener un vehículo tipo furgón, pero el conductor ignoró la señal y emprendió la huida.

Tras varios kilómetros de seguimiento, el responsable abandonó el automotor y escapó por una zona boscosa. Al inspeccionar el vehículo, los policías encontraron 226 paquetes de marihuana y establecieron, además, que el furgón registraba un reporte por hurto.

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De acuerdo con el comandante de la Policía del Tolima, el cargamento habría salido del departamento del Cauca, atravesaría el Tolima y tendría como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería distribuido para su comercialización ilegal.