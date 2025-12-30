Así funcionará la medida de pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre

Millones de personas se preparan para celebrar el Fin de Año en Bogotá, pese que miles saldrán de la ciudad entre este martes y miércoles para compartir este día al lado de sus familias y se van de viaje durante estas fechas.

Sin embargo, otros miles deberán seguir con sus jornadas laborales con normalidad y, por lo tanto, se movilizarán como habitualmente en la ciudad. Por eso, la medida de pico y placa de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, funcionará con normalidad, según dio a conocer la Alcaldía de Bogotá, tanto para vehículos particulares como para taxis.

Pico y placa Foto: AFP

Así funcionará el pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre

Vehículos particulares : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Taxis: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Horarios de la medida para vehículos particulares será de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche y para taxis de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche.



¿Cómo funcionará el pico y placa este inicio de 2026?

Para viajeros funcionará el pico y placa regional con normalidad, pero para los ciudadanos no habrá medida hasta el lunes, 5 de enero, pues el Distrito levantó esta para el viernes 2 para que las personas se puedan movilizar con tranquilidad en estas fechas.

"Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo", aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

