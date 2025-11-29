En vivo
Así operaba el 'monstruo de Ciudad Bolívar', presunto asesino de Catalina Leyva: revelan chats

El hombre, en ocasiones acompañado de su pareja, contactaba a las víctimas con ofertas falsas —incluyendo trabajos de modelaje webcam con supuestas ganancias de hasta cuatro millones de pesos— para luego citarlas en zonas oscuras o apartadas.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

