Así operaba el 'monstruo de Ciudad Bolívar', presunto asesino de Catalina Leyva: revelan chats

Las autoridades de Bogotá revelaron un patrón criminal que operaba en el sur de la capital y que dejó al descubierto uno de los casos más estremecedores de los últimos meses.

Autoridades confirmaron la captura de Kardin Montilla, conocido como el 'Monstruo de Ciudad Bolívar', detenido en un punto cercano al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Catalina Leyva, joven de 24 años reportada como desaparecida hace un año tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

Las investigaciones revelaron que Montilla se aprovechaba de la vulnerabilidad de mujeres que buscaban oportunidades laborales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el modus operandi habría estado activo desde abril de 2024.

El hombre, en ocasiones acompañado de su pareja, contactaba a las víctimas con ofertas falsas —incluyendo trabajos de modelaje webcam con supuestas ganancias de hasta cuatro millones de pesos— para luego citarlas en zonas oscuras o apartadas. Allí, según el ente acusador, las agredía sexualmente, las extorsionaba y robaba sus celulares para acceder a sus redes sociales y contactar a nuevas víctimas.



En el caso de Catalina Leyva, la Fiscalía reveló que Montilla le exigió fotografías y videos íntimos como supuesto "requisito" para acceder al empleo. Su asesinato se convirtió en el punto de quiebre que permitió a los investigadores unir las piezas de una red violenta que habría afectado al menos a 13 mujeres en Bogotá. Las otras 12 sobrevivientes identificaron a Montilla y a su pareja como los responsables de los ataques.

Tras un año de pesquisas realizadas por el CTI de la Fiscalía, el capturado fue presentado ante un juez y enfrentó imputaciones por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto, extorsión, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad personal. Pese a la contundencia del material probatorio, Montilla no aceptó los cargos.

Las autoridades continúan verificando si existen más víctimas y advierten a la ciudadanía sobre el incremento de engaños relacionados con ofertas laborales falsas en redes sociales.

Estos son algunos de los chats revelados por noticias Caracol donde se ve el acuerdo por el trabajo entre Catalina y Kardin.

