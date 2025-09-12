Atraco a supermercado en Bogotá quedó en video: se llevaron licor y hasta monedas

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que cinco delincuentes, entre ellos cuatro hombres y una mujer, entran a un supermercado con armas de fuego y amenazan al administrador del lugar y a otra empleada que se encontraban en la caja registradora.

El aterrador atraco a mano armada ocurrió encontraban el barrio Bochica Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Los criminales, armados con armas de fuego y cuchillo, acorralaron a las víctimas; sin embargo, minutos antes, la mujer que hacía parte de la banda se hizo pasar como cliente del sitio para distraer a los trabajadores y que sus cómplices lograran entrar al lugar.

En cuestión de segundos, uno de los criminales, vestido de chaqueta color verde y gorra negra, sacó el arma de fuego y les dijo que se quedaran “quietos todos ahí”, mientras que el resto de los delincuentes entra al sitio y empieza a llevarse mercancía y otros objetos de valor.

En las imágenes se logra ver que los ladrones se llevaron: botellas de licor de alto valor, productos de las distintas alacenas y todo el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora.

En un momento, la mujer que está atracando a las víctimas toma la bandeja de la caja registradora y le da la vuelta en una de las maletas que llevaba uno de sus cómplices, todo esto mientras que este delincuente continúa amenazando a las víctimas.

Tras el robo, que ocurrió en menos de cinco minutos, los ladrones salieron del lugar no sin antes reiterar la amenaza de no seguirlos o “les iban a dar un balazo”. Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad en Bogotá.