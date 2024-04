¿Bajos niveles en los embalses un problema de gerencia y administración en Bogotá?

Diego Bravo, exgerente del Acueducto de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro, se conectó a Mañanas Blu con Camila Zuluaga, y entregó detalles sobre los principales factores por los cuales el proyecto de Chingaza II no se ha desarrollado, hecho que genera que hoy en día Bogotá esté en una fase de racionamiento de agua ante los niveles bajos de agua en los embalses que surten la capital.

Según señaló Bravo, el proyecto de Chinazada II se descartó “hace mucho tiempo y no fue retomado, ni siquiera por quienes lo habían promovido, como por ejemplo el exalcalde Peñalosa”. Además agregó que una de las razones es porque “no hay nada menos imaginativo que destruir el páramo de donde viene el agua para traer más agua”.



El exgerente del Acueducto de Bogotá, entre julio de 2023 y enero de 2024, señaló en la entrevista del 23 de abril, que se realizó un estudio en el que se detalla que lo ideal es hacer el proyecto de Chingaza II. Sin embargo, Bravo mantuvo su posición de que no es así, pues la tendencia es a bajar la demanda del consumo de agua.

"Ni siquiera Ingetec que hizo el estudio original cuando yo llegué a la cara hace 30 años (...) había mucha agitación en torno de la ampliación de la oferta que tenía en la mira dos fuentes Chingaza que son varios, no sólo dos y Sumapaz. Lo que se estimaba entonces era que para el año 2004 tendríamos un consumo de más o menos 25 metros cúbicos de agua por segundo. Esos pronósticos no se dieron. Lo cierto es que hoy no llegamos a los 17 metros cúbicos por segundo y lo que hay es lo contrario. Puede haberse presentado un fenómeno ocasional, no entiendo por qué no conozco los datos. He oído a la gerente decir que creció de manera muy sospechosa o muy sorprendente, a lo mejor es la demanda en medio metro por segundo, pero lo cierto es que nos hemos mantenido y más bien la tendencia es a bajar la demanda. Esa es la tendencia. El crecimiento de la población ya está en niveles de cero y va a comenzar a crecer por debajo de cero de esta ciudad", señaló.



Según el exgerente del Acueducto durante la Alcaldía de Gustavo Petro, el racionamiento que hoy en día se está viviendo en Bogotá y la falta del desarrollo del proyecto de Chingaza II es la falta de administración.

"A mí me parece que lo que ha ocurrido es un problema de gerencia y de administración. Yo no puedo comprender cómo hemos llegado a estos niveles en Chuza y San Rafael sin que se hubiera advertido. Y ahora que usted habla de gerente saliente, vi el informe que se dejó ahora en enero de este año del cuatrienio y no hay ninguna alarma, absolutamente ninguna. Al contrario, hay una insistente propuesta de expansión de acueducto regional, lo cual me parece que no es responsable desde hace tiempo, aún cuando no es tanto el consumo por ello, pues de un metro, metro y medio, pues no se trata de andar distribuyendo agua a la topa atolondrada y produciendo además lo que se ha producido; la destrucción de un ecosistema tan importante, tan valioso como el de la sabana de Bogotá", puntualizó.

Escuche la entrevista completa: