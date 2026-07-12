BibloRed celebra 25 años: "Las bibliotecas son espacios de encuentro, no de exclusión"

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) celebró sus 25 años con una jornada especial de lectura este domingo 12 de julio en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Este espacio, más que un acto conmemorativo, le apostó a reivindicar el papel de las bibliotecas como lugares de encuentro, construcción de memoria, acceso al conocimiento y participación ciudadana.

Desde su creación en 2001, BibloRed ha ampliado su cobertura hasta contar con 150 espacios de lectura, una Biblioteca Digital, programas rurales, bibliotecas itinerantes y estrategias dirigidas a poblaciones diversas.

Con más de cinco millones de visitantes al año, cerca de 800.000 préstamos bibliográficos y múltiples proyectos de creación colectiva, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas se consolida como uno de los principales referentes de acceso democrático al conocimiento, la cultura y la participación ciudadana en Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, explicó cómo ha evolucionado la red desde sus primeros años hasta convertirse en uno de los proyectos culturales más importantes de Bogotá.



En el marco de la conmemoración de los 25 años de BibloRed, se llevó a cabo la actividad La Biblioteca Soñada en los 95 Paraderos Paralibros Paraparques, este espacio invitó a la ciudadanía a imaginar, expresar y construir colectivamente cómo sería la biblioteca de sus sueños,… pic.twitter.com/TUtEn24u8R — BibloRed Bogotá (@BibloRedBogota) July 12, 2026

Blu Radio: ¿Cómo llega BibloRed a sus 25 años?

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Andrea Victorino: Es una red que ha crecido paulatinamente, es un hito de ciudad y una de las políticas públicas más importantes de Bogotá porque ha permitido que personas de diferentes lugares tengan acceso a espacios que las acogen, les dan acceso a la información y al conocimiento, pero, sobre todo, espacios donde la gente puede estar, conversar, escucharse y encontrarse.

La celebración comenzó durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año con una exposición sobre la historia de BibloRed y conversatorios entre usuarios de distintas generaciones, desde quienes han acompañado la red durante más de dos décadas hasta jóvenes que reflexionaron sobre las bibliotecas del futuro.

Blu Radio: ¿Cómo han evolucionado las bibliotecas públicas de Bogotá en estos 25 años?

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Victorino explicó que la visión de las bibliotecas cambió de manera significativa cuando BibloRed pasó de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Cultura en 2013.

Andrea Victorino: “La biblioteca pública dejó de verse únicamente como un apoyo académico y pasó a entenderse como un espacio donde las personas ejercen sus derechos culturales. Es un lugar para construir criterios, debatir, acceder al conocimiento y reconocer también los saberes de las comunidades. Ese cambio permitió fortalecer iniciativas como las Salas LabCo, los laboratorios de cocreación y la política pública de lectura, escritura y oralidad que hoy orienta el trabajo de BibloRed.

BiBlioRed. BiBlioRed.

Blu Radio: ¿Cómo ayudan las bibliotecas a preservar la memoria de Bogotá?

Uno de los proyectos más destacados ha sido la recuperación de memorias locales mediante la Biblioteca Digital de Bogotá. Victorino recordó el trabajo realizado en el barrio Mirador del Paraíso, en Ciudad Bolívar, donde niños, jóvenes y adultos mayores construyeron un archivo colectivo sobre la historia de su territorio.

Andrea Victorino: “Cuando recuperamos la voz de la comunidad en distintos formatos estamos construyendo archivos vivos. Los niños hicieron fotografías del barrio, los adultos mayores grabaron sus historias y los jóvenes escribieron relatos. Todo quedó disponible en la Biblioteca Digital para que cualquier persona pueda conocer esa memoria. Experiencias similares ya se han desarrollado en localidades como San Cristóbal y Kennedy, con el propósito de que las comunidades sean protagonistas en la construcción de su propia historia”.



Blu Radio: ¿Cómo pasan las bibliotecas de ser percibidas como espacios exclusivamente académicos a lugares de encuentro cultural?

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Andrea Victorino: Ese es precisamente uno de los imaginarios que BibloRed busca transformar. Todavía persiste la idea de que las bibliotecas son lugares de exclusión, que solo pueden entrar investigadores o estudiantes. Queremos derrumbar ese mito. Las bibliotecas son espacios incluyentes, abiertos para todos, y la Virgilio Barco también es de todos los bogotanos.

La Biblioteca Virgilio Barco, además de ser un ícono arquitectónico diseñado por Rogelio Salmona, es un espacio público que cualquier persona puede recorrer y disfrutar gratuitamente.

BiBlioRed

Blu Radio: ¿Cuál es el reto de las bibliotecas frente a la inteligencia artificial?

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Andrea Victorino: No se trata de negar la tecnología, hace parte de nuestro ecosistema. El reto es enseñar a usarla con criterio, cuestionar la información que aparece y fortalecer la capacidad de las personas para discernir qué está bien sustentado y qué no.

Por ejemplo, las bibliotecas públicas de Bogotá también adelantan procesos de alfabetización digital dirigidos a adultos mayores, para que puedan acceder a servicios digitales que hacen parte de su cotidianidad, como pagar el recibo de un servicio.