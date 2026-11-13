Bogotá se mantiene como la ciudad más competitiva de Colombia en 2026

Bogotá se mantuvo en el primer lugar del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2026, con una calificación de 7,15 sobre 10. La capital lideró la medición entre 44 ciudades del país, principalmente por su desempeño en adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y tamaño del mercado, aunque registró uno de sus resultados más bajos en innovación, según el informe presentado por Colombia Compite y la Universidad del Rosario.

En el escalafón nacional, Medellín ocupó el segundo lugar, seguida de Bucaramanga, Tunja y Barranquilla, que completaron los cinco primeros puestos.

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Uno de los resultados más destacados de Bogotá fue su desempeño en adopción TIC, pilar en el que obtuvo el primer lugar nacional y mejoró 0,7 puntos frente a 2025. Este resultado estuvo relacionado con sus indicadores de penetración de internet de banda ancha fija, ancho de banda de internet y número de estudiantes matriculados en programas de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones.

La ciudad también ocupó el primer lugar en tamaño del mercado, gracias a las dimensiones de su mercado interno y externo. Por otra parte, en sofisticación y diversificación obtuvo su calificación más alta, con 8,96 sobre 10, y alcanzó la cuarta posición nacional. En este último pilar se destacó por la diversificación de su canasta exportadora.



Sin embargo, la innovación continúa siendo uno de los principales desafíos de la capital. Aunque ocupó el tercer puesto entre las ciudades evaluadas, obtuvo una calificación de 3,84 sobre 10, una de las más bajas de su medición. Además, perdió 0,9 puntos frente a 2025, debido al retroceso en indicadores como colaboración institucional y producción bibliográfica por investigador activo.

El informe también identificó oportunidades de mejora en los indicadores de investigadores activos, modelos de utilidad y diseños industriales, en los que Bogotá obtuvo puntuaciones inferiores a 2,7.

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En cuanto al comportamiento general de la ciudad, Bogotá conservó el primer lugar del escalafón y mejoró su puntuación en seis de los 13 pilares que conforman el índice. Además del aumento en adopción TIC, se destacaron sus resultados en otros componentes de la medición, aunque el retroceso en innovación afectó su desempeño.

A nivel nacional, el estudio evidenció avances en la competitividad de las ciudades colombianas. De los 44 territorios evaluados, 43 aumentaron su puntuación general frente a 2019, lo que refleja una evolución positiva en su desempeño competitivo durante los últimos ocho años.

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Los mayores avances se registraron en Inírida, Puerto Carreño, Soledad y Arauca, ciudades que presentaron incrementos promedio anuales superiores al 1,9 % en sus puntuaciones. En contraste, Mocoa fue la única ciudad que redujo su calificación, con una caída promedio anual del 0,5 %.