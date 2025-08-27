Bogotá tendrá un megapuente sin columnas intermedias: no habrían más trancones en la Av. Caracas

Bogotá sigue enfrentando el gran reto que, tal vez, es una de las obras más esperadas por los ciudadanos y que transformará la movilidad de la capital: el Metro de Bogotá. Este proyecto, que se encuentra en la construcción de su Primera Línea, ha generado un revolcón en la Avenida Caracas, por lo que la mayoría de este corredor vial ha enfrentado cierres debido a las obras.

Ante esto, en la Av. Caracas con calle 26, el Distrito tendrá otro proyecto que corresponde a los trabajos del metro: un megapuente. Esta estructura será el nuevo ícono urbano de la ciudad y será clave para asegurar la continuidad del viaducto de la Primera Línea en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Según lo indica la Alcaldía de Bogotá, así como la Empresa Metro de Bogotá, esta obra es un “reto de ingeniería”, y no es para menos. A diferencia de otros puentes, este se realizará por medio de voladizos sucesivos, es decir, que no tendrá columnas intermedias. Se trata de una estrategia que permitirá mantener el tráfico fluido por la Avenida Caracas y reducir las afectaciones en el transporte público, especialmente en TransMilenio.

El puente no tendrá columnas intermedias

El megapuente cruzará la calle 26 en sentido sur-norte y contará con una longitud de 215 metros. Además, estará montado con 40 segmentos prefabricados, conocidos como dovelas, las cuales se ensamblan con apoyo de dos máquinas llamadas carros de avance. Estas permitirán que el puente se levante segmento por segmento sin la necesidad de apoyos en el suelo.

La ventaja es que permitirá mantener la movilidad durante toda la construcción, es decir, que ni los vehículos particulares ni TransMilenio enfrentarán cierres prolongados, como ocurre normalmente con otras obras.

La Alcaldía aseguró que este método ya había sido probado en el puente norte de El Pulpo, el cual se inauguró en junio de 2024.

Además, el puente se convertirá en un nodo de transporte estratégico: en este punto confluirán la estación 13 del Metro, la estación Calle 26 de TransMilenio y, en un futuro, el RegioTram de Occidente.

¿Es seguro un megapuente sin columnas?

Una de las inquietudes de muchas personas es si construir un puente de esa magnitud es seguro sin columnas intermedias. La respuesta, de acuerdo con lo señalado por la Empresa Metro de Bogotá, es que sí.

El diseño contempla una luz libre de 100 metros a cada costado, soportada por dovelas que se sostienen unas a otras mediante sistemas de tensión y cierre. Este tipo de construcción no es nuevo: se ha utilizado en distintos países y garantiza resistencia estructural, estabilidad y seguridad para los usuarios.

Adicionalmente, al no tener columnas en el paso de desnivel de la Av. Caracas, se reducen riesgos asociados a choques, inundaciones o interferencias con el tráfico. Así mismo, para brindar más tranquilidad, cada segmento debe pasar por estrictas pruebas de carga y control de calidad antes de su ensamble.

El megapuente no solo es una solución a un reto técnico, sino que también aportará a la modernización de la capital. Su construcción se estima en un año, tiempo en el que se completarán no solo las dovelas, sino también la instalación de barandas, señalización y los rieles del viaducto.