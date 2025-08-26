Captan a hombre caminando sobre las vigas de las obras del metro de Bogotá //

Una fuerte indignación causó un video en redes sociales en los habitantes de Bogotá, pues se conoció a un hombre que, sin permiso, se coló a las obras del metro y comenzó a moverse entre las vigas que conectan los pilares del avance de esta infraestructura.

Dicho video mostró, además, que este hombre no llevó ningún equipo de seguridad o algo por estilo, sino que lo hice con ropa informal sobre el metro de Bogotá, situación que, según usuarios en redes, debería ser sancionado por parte de la empresa y el Distrito, pues puso en riesgo su propia vida.

Lo cierto es que el hombre sería un famoso experto en parkour, que cuenta, según fuentes, con más de 15 años de experiencia con este tipo de actividades y se hace llamar el ‘Spiderman colombiano’. Pero que, de igual forma, molestó a cientos de personas por la “irresponsabilidad” de hacer esto, que sucedió en la calle 32 con Caracas en donde avanzan las obras del metro de Bogotá.

“Dios los guardé y nunca les pasé nada malo, que gran talento”; “Deberían ponernos una sanción por estar en una obra sin las medidas de protección correspondiente”; “En todo momento sentí el vértigo, pero severo el contenido”; “En las alturas no hay segundas oportunidades”, fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este video, el cual ha acumulado cientos de me gusta y comentarios.

Por ahora, ni las autoridades ni el Distrito se han pronunciado por este episodio y si habrá algún tipo de sanción contra este hombre, en especial por haberse colado a las obras sin ningún tipo de permiso y protección.

Cabe recordar que la Línea 1 del Metro alcanzó el 60 % de avance, que tendrá una longitud de 24 kilómetros y contará con 16 estaciones con una operación inicial de 30 trenes para beneficiar a casi 3 millones habitantes en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Metro de Bogotá // Foto: Alcaldía de Bogotá