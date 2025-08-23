Concreservicios se pronuncia tras robo en Metro de Bogotá: "Se trata de hechos ajenos"

Luego de que dos delincuentes fueran capturados en flagrancia mientras intentaban robar material de obra del Metro de Bogotá, la empresa de la cual hace parte el vehículo de carga con el que se iba a cometer el hecho, Concreservicios, emitió un comunicado aclarando la situación. Según afirma la compañía, estas personas, identificadas como Jhon Jairo Garavito y Brian Crespo, sí hacían parte de la entidad, pero fueron despedidas tras conocerse lo que hicieron.

“A las 7:30 minutos de la mañana del día 21 de agosto de 2025, fue informado vía telefónica al ingeniero Johan Cristancho, nuestro jefe de laboratorio, que los trabajadores Jhon Garavito y Brian Crespo habían sido encontrados en el patio taller del proyecto Metro, levantando unos materiales, específicamente unas varillas y unos tubos, en el carro de placas JKU315, propiedad de CONCRESERVICIOS S.A.S. También le fue informado que los señores Garavito y Crespo fueron detenidos por la Policía y dirigidos a una estación en Bosa”, afirma el comunicado de Concreservicios.

La compañía asegura que, apenas tuvo conocimiento del hecho, se ordenó la presencia de uno de los jefes de laboratorio para contar con la información detallada del caso. A lo anterior se suma que, desde la empresa, manifestaron que el abogado penalista Roberto Ramírez está al tanto de la situación para incluirlos en el proceso legal en calidad de víctimas.

“Siendo conscientes de ello, presentamos nuestras más sinceras disculpas porque sabemos que el daño causado busca quebrantar la confianza depositada en nuestro trabajo; pero reiteramos: se trata de hechos ajenos, no propiciados, ni ordenados, ni avalados por Concreservicios S.A.S., y mucho menos conocidos con anterioridad”, continúa el comunicado de la compañía.

Este pronunciamiento se da luego de que, desde la Policía Nacional, anunciaran la captura de dos delincuentes, de 44 y 34 años, mientras intentaban robar material para la construcción del Metro de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, estos criminales ingresaron con el vehículo de carga a las inmediaciones del patio taller en Bosa, al sur de la capital, pero fueron detectados por el personal de seguridad privada del sitio.

Tras haber verificado con los operadores, los uniformados se dieron cuenta de que no existía ningún tipo de permiso para retirar el material de obra (gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China), por lo que se contactaron inmediatamente con la Policía para dar con la captura de estos delincuentes.

“Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto en vehículo de elementos esenciales para la construcción del Metro. En este momento, se están adelantando las audiencias de legalización de su captura ante un juez de control de garantías por el delito de hurto. La mercancía está avaluada en 20 millones de pesos, ya que es una mercancía importada”, dijo el coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa.