Capturan a hombre que robaba perros para maltratarlos y abusarlos en el sur de Bogotá

Un hombre de 66 años fue capturado en el barrio Gibraltar de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, señalado de robar perros, llevarlos a su vivienda y maltratarlos. De acuerdo con la Policía, las investigaciones apuntan a que el individuo pretendía abusar sexualmente de los animales.

La denuncia que permitió su captura se dio luego de que hurtara un Pastor Alemán. La dueña del perro alertó a las autoridades y, con el apoyo de la comunidad, lograron ubicar la residencia del hombre, donde encontraron a la mascota y a otros dos caninos.

La teniente coronel Bibiana Valencia, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la captura se dio gracias a la ayuda de la comunidad.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de funcionarios adscritos a la estación de Policía, Ciudad Bolívar, logra la captura de un hombre que se dedicaba a ubicar mascotas para posteriormente hurtarlas”, indicó la coronel.

Los tres animales fueron recuperados y entregados a sus familias. Según testimonios de los vecinos, el capturado había repetido este patrón en varias ocasiones, lo que levantó sospechas en la comunidad.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de hurto y maltrato animal.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia contra los animales y recordaron que en Bogotá existen canales directos para reportar estos casos.