Capturan a hombre que robaba perros para maltratarlos y abusarlos en el sur de Bogotá

Capturan a hombre que robaba perros para maltratarlos y abusarlos en el sur de Bogotá

El sujeto de 66 años fue sorprendido en su casa con tres mascotas que había hurtado. Según la Policía, el hombre no solo los maltrataba, también abusaba sexualmente de los animales.

Hombre que robaba perros para maltratarlos en Bogotá
Hombre que robaba perros para maltratarlos en Bogotá
Foto: captura de video suministrado
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:44 a. m.

Un hombre de 66 años fue capturado en el barrio Gibraltar de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, señalado de robar perros, llevarlos a su vivienda y maltratarlos. De acuerdo con la Policía, las investigaciones apuntan a que el individuo pretendía abusar sexualmente de los animales.

La denuncia que permitió su captura se dio luego de que hurtara un Pastor Alemán. La dueña del perro alertó a las autoridades y, con el apoyo de la comunidad, lograron ubicar la residencia del hombre, donde encontraron a la mascota y a otros dos caninos.

La teniente coronel Bibiana Valencia, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la captura se dio gracias a la ayuda de la comunidad.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de funcionarios adscritos a la estación de Policía, Ciudad Bolívar, logra la captura de un hombre que se dedicaba a ubicar mascotas para posteriormente hurtarlas”, indicó la coronel.

Los tres animales fueron recuperados y entregados a sus familias. Según testimonios de los vecinos, el capturado había repetido este patrón en varias ocasiones, lo que levantó sospechas en la comunidad.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de hurto y maltrato animal.

Publicidad

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia contra los animales y recordaron que en Bogotá existen canales directos para reportar estos casos.

