Capturan a hombres que intentaban robar cobre debajo de TransMilenio: el botín era de $7 millones

De nuevo, Bogotá vuelve a ser protagonista de un hecho delictivo que pocos hubieran imaginado. Este martes, la Policía Metropolitana capturó a seis hombres de nacionalidad venezolana que, presuntamente, estarían robando cableado de TransMilenio.

Tras una llamada del Sistema de Transporte Masivo, la Policía logró sorprender en flagrancia a los seis hombres por el delito de hurto. Ante la situación, los uniformados reaccionaron de inmediato y hallaron a los individuos al interior de un agujero ubicado bajo la estación de la calle 22.

Los hombres estaban sustrayendo cable de cobre. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se logró recuperar 54 metros de encauchetado en cobre, avaluados en 7 millones de pesos.

#Atención 🚨 | ¡Con las manos en el cable!



Capturamos a 6️⃣ hombres de nacionalidad venezolana que cavaron un hueco bajo la Estación de TransMilenio Calle 22 y pretendían hurtar cable de cobre avaluado en 7 millones de pesos, afectando el acceso de los usuarios al sistema. pic.twitter.com/eLJEjIoViY — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 26, 2025

TransMilenio afectado por robos de cable

El pasado 20 de agosto de 2025, en horas de la madrugada, un hombre también fue capturado tras intentar sustraer cable de fibra óptica por debajo de una estación en el sector de Teusaquillo.

El individuo intentó llevarse 75 metros del cableado, aprovechando las obras que se adelantan para la construcción del Metro de Bogotá en la Avenida Caracas. El hombre ingresó por debajo de la estación con el fin de extraer el material, pero las autoridades actuaron de manera oportuna.

En el momento en que los uniformados llegaron, el delincuente intentó salir del hueco, pero no lo consiguió. Por ello, la Policía tuvo que ayudarlo a salir y rescatarlo, evitando que la situación terminara en un hecho trágico.

Estos intentos de hurto se suman a una problemática que golpea no solo a TransMilenio y a las empresas de telecomunicaciones, sino también a los usuarios que dependen de la infraestructura pública para movilizarse diariamente.



Robos de cable afectan a la ciudadanía

Lo cierto es que este tipo de delitos no impactan únicamente a compañías como la ETB, sino que terminan afectando directamente a la comunidad. Al quedar sectores enteros sin internet o sin el normal funcionamiento del transporte público, se genera un impacto económico y social que perjudica a miles de personas en Bogotá.

Ante esta situación, las autoridades han venido implementando controles más estrictos en las zonas críticas, especialmente en las estaciones del sistema de transporte masivo y en los puntos donde se desarrollan obras de gran envergadura.

De igual manera, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo que atente contra el servicio público y la infraestructura a través de la línea 123, con el fin de prevenir que estos actos sigan afectando el bienestar colectivo.