Cárcel para hombre que apuñaló a su pareja varias veces en Bogotá

A la cárcel fue hallado un hombre después de ser hallado culpable de un macabro ataque contra su pareja en el occidente de Bogotá.Edwin Yesid Montaña Luengas fue condenado por tentativa de feminicidio agravado y acceso abusivo a un sistema informático tras una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional.

El caso, que se remonta al 17 de junio de 2023, reveló un ciclo de violencia física y psicológica perpetrado presuntamente por Montaña Luengas contra su pareja. Según la fiscal del caso, el acusado interceptó a la víctima en una tienda, le arrebató el celular y la amenazó de muerte. Posteriormente, la agredió con un arma blanca en múltiples partes del cuerpo, tras insistir en que no permitiría que estuviera con otro hombre y revisar sus dispositivos electrónicos.

"En varias oportunidades le marcó. Cerca de las 4:00 de la tarde, cuando ella se dirigía a su residencia, la siguió su pareja sentimental, por lo que ella sale corriendo y se mete a una tienda. Le quitó el celular y le empezó a golpear con las manos en su cara y en el cuerpo y luego saca un cuchillo y le corta la mano cuando ella trata de defenderse”, dijo la juez del caso.

Y agregó, “Intento apuñalarla en la cara, pero ella forcejeó para que esto no ocurriera y le decía que decía que de este día no pasaba y que de ese día no pasaba, que un muerto más un muerto menos no le importaba y que iba a mandar a matarla”.

Afortunadamente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica y lograron salvarle la vida. Sin embargo, el agresor logró escapar en el momento del incidente, siendo capturado más tarde el pasado 20 de abril.

Durante la investigación se descubrió que Montaña Luengas habría sometido a su pareja a violencia física y psicológica durante varios años, corroborando así la gravedad y persistencia del abuso.

Ante los cargos presentados por la fiscalía, Montaña Luengas se declaró inocente. Sin embargo, fue condenado a cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.