Carro involucrado en fatal accidente en Bogotá tendría historial ilegal

Bogotá volvió a estremecerse por el temor tras el trágico accidente ocurrido el viernes 31 de octubre, que dejó dos personas muertas y causó caos en la movilidad del occidente de la ciudad.

El siniestro tuvo lugar en la Avenida Mutis (calle 63) con carrera 114, donde la vía pasó de ser un corredor vehicular habitual a convertirse en escenario de luto. Las víctimas fueron identificadas como Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía Sierra, una pareja de profesionales que se dirigían a sus trabajos en motocicleta. El hecho generó una ola de indignación que rápidamente se extendió por redes sociales.

Lo que inicialmente parecía un accidente por exceso de velocidad —en el que un carro blanco invadió el carril contrario y chocó contra un bus del SITP y varias motos— ahora apunta a un trasfondo más grave.

Cámaras de seguridad lo captaron todo. Foto: Redes sociales

Vehículo involucrado en accidente tenía historial ilegal

El Volkswagen blanco de placas MKT 407, matriculado en Bucaramanga, se encuentra en el centro de la investigación. Las autoridades buscan al conductor, quien habría huido del lugar dejando a los heridos y fallecidos. Sin embargo, han surgido detalles que complican el caso: el vehículo estaría vinculado a actividades ilegales de alta velocidad en Bogotá.

De acuerdo con versiones de medios de comunicación, el automóvil habría participado en piques ilegales y rodadas nocturnas organizadas de manera clandestina en la capital y municipios cercanos. Si esta información se confirma, el hecho dejaría de ser un simple accidente para convertirse en un crimen derivado de la imprudencia y la negligencia de las carreras sin control.

Este no es un caso aislado. Las autoridades llevan años combatiendo las competencias ilegales que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad durante la noche, poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones.



Autoridades buscan al conductor fugado

El siniestro ocurrió hacia las 5:50 de la mañana frente a una estación de gasolina Terpel. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo pierde el control y colisiona contra tres motocicletas y un bus del SITP que transitaban por el corredor vial.

Testigos relataron que los ocupantes del automóvil descendieron del vehículo y escaparon del lugar, dejando atrás a las víctimas.

“Según la información inicial, el conductor se dio a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para ubicarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Las autoridades continúan la búsqueda del responsable mientras la ciudadanía exige justicia y medidas más contundentes contra los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás en las calles de la capital.