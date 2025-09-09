Cayó alias ‘El Coste’, sicario que asesinaba a conductores informales en Ciudad Bolívar

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fue capturado alias ‘El Coste’, señalado sicario de una banda que extorsionaba y asesinaba a conductores de transporte informal en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

La investigación, que se extendió durante nueve meses, permitió recolectar pruebas sobre su rol como ejecutor de los homicidios contra quienes se negaban a pagar las cuotas extorsivas.

De acuerdo con las autoridades, la organización delincuencial ubicaba a transportadores en barrios como Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, a quienes les exigían el pago de $50.000 semanales a cambio de dejarlos trabajar.

Los conductores que no accedían a las exigencias eran asesinados. A este grupo se le atribuyen al menos tres homicidios en la zona, además de múltiples intimidaciones.

Alias ‘El Coste’ tenía vigente una orden judicial por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y extorsión. Entre los crímenes que se le atribuyen está el ataque ocurrido el 21 de marzo de 2025, cuando asesinó a un conductor e hirió a una pasajera en la ruta Mochuelo - Quintas del Sur.

Durante las operaciones de allanamiento y registro, los delincuentes recibieron a las autoridades con disparos. Sin embargo, fueron reducidos y capturados tres de ellos, mientras uno más cayó por orden judicial.

En la acción se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi, armas traumáticas, celulares, computadores y elementos de dosificación, lo que representó un golpe a las finanzas del grupo criminal, valorado en más de 200 millones de pesos mensuales.

Dos de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido del 2025, se han logrado 164 capturas por extorsión, con una reducción del 20% frente al año anterior, y reiteró el llamado a los ciudadanos a denunciar a través de la línea 165 cualquier caso de intimidación o cobro extorsivo.