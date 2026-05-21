Cayó banda que usaba menores para vender droga cerca de colegios e iglesias en Bogotá

Tras una investigación de ocho meses, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a ocho presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Olivares’, señalados de traficar drogas en la localidad de Usme y de utilizar menores de edad para ocultar y comercializar droga en diferentes sectores del sur de la capital.

Las autoridades realizaron 12 diligencias de allanamiento en barrios como Santa Librada, La Andrea, Yomasa, La Cabaña, Puerta al Llano y Olivares, donde fueron detenidos seis hombres y dos mujeres. De acuerdo con la investigación, la organización transportaba marihuana, bazuco y base de coca desde la localidad de Santa Fe hasta Usme utilizando taxis y buses del SITP para evitar controles policiales.

Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es que, según la investigación, los integrantes de esta estructura instrumentalizaban a menores de edad e incluso a sus propios hijos para esconder las sustancias ilícitas y facilitar su distribución. La droga era comercializada en panaderías, casinos, bares, discotecas, locales de comidas rápidas, parques, alrededores de iglesias y zonas cercanas a colegios.

La Policía indicó que alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’ serían las encargadas de coordinar la venta, almacenamiento y distribución de los estupefacientes, mientras que alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’ presuntamente realizaban la venta directa en establecimientos comerciales y entornos escolares.



Durante los operativos fueron incautados 32 millones de pesos en efectivo, cerca de 9.750 gramos de marihuana, más de 6.600 gramos de cocaína y cinco celulares. Además, las autoridades atribuyen a esta banda al menos dos homicidios relacionados con disputas entre expendedores de droga.

Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.