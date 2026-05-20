“No hay ningún avance en el lote”: Alcaldía de Bogotá alerta retrasos en Multicampus de Suba

La Alcaldía de Bogotá reiteró su preocupación por los retrasos en la construcción del multicampus universitario de Suba, un proyecto que busca ampliar el acceso a la educación superior para cientos de jóvenes del noroccidente de la capital. Aunque el Gobierno Nacional ya anunció la apertura de matrículas para 300 estudiantes, en el terreno destinado para la obra aún no se observan avances físicos, situación que genera incertidumbre entre la comunidad y los futuros beneficiarios.

En entrevista radial, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, explicó que el Distrito lleva varios meses dialogando con el Gobierno Nacional para garantizar que la iniciativa no se quede en soluciones temporales. Según señaló, la administración distrital insiste en que el proyecto debe contar con infraestructura permanente y adecuada.

“La solución del multicampus tiene que ser una solución definitiva”, afirmó Silva. El funcionario precisó que esto implica la construcción de edificios con cimentaciones convencionales y espacios que ofrezcan “condiciones dignas para los estudiantes”.

De acuerdo con el cronograma presentado por el Ministerio de Educación, el Gobierno se comprometió a tener instalado para el 3 de agosto el 70 % de unas estructuras modulares temporales, equivalentes a 460 cupos. Estas instalaciones permitirían iniciar clases mientras se avanza en la construcción de la sede definitiva. Además, el Ejecutivo aseguró que en enero del próximo año estaría contratada la obra permanente.



Sin embargo, Silva advirtió que hasta el momento “no hay ningún tipo de avance en terreno en el lote”, lo que pone en duda el cumplimiento de los plazos establecidos. Por ello, anunció que el próximo viernes se realizará una nueva reunión entre las partes para revisar detalladamente el cronograma de ejecución.

El proyecto contempla 13 programas académicos definidos conjuntamente entre el Ministerio de Educación, la Agencia Distrital Atenea, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entre las carreras ofertadas se encuentran saneamiento ambiental, sistematización de datos y computación, así como programas técnicos y tecnológicos con duraciones de dos y tres años.

En cuanto al funcionamiento académico y administrativo, Silva explicó que la operación estará a cargo de varias universidades públicas. “Toda la parte administrativa, directiva y todo lo demás estará a cargo de esas universidades”, indicó.

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El secretario general enfatizó que el Distrito no se opone a las estructuras modulares como medida provisional, pero insistió en que el verdadero desafío es garantizar la infraestructura permanente. “Lo que no queremos es que quede una solución a medio camino”, aseguró.

La Alcaldía de Bogotá espera que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos adquiridos y que el multicampus de Suba se convierta en una oportunidad real y duradera para ampliar el acceso a la educación superior en la ciudad.