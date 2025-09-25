Choque entre carro particular y TransMilenio provocó caos en la avenida Américas de Bogotá

A esta hora se normaliza la movilidad sobre la Avenida de las Américas con Avenida Carrera 68, en la localidad de Kennedy, luego de un grave accidente de tránsito que paralizó por completo el tráfico en la zona durante varias horas de la mañana.

El incidente involucró a una camioneta blanca que se estrelló contra un bus de TransMilenio tras invadir el carril exclusivo.

De acuerdo con testigos, el choque ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana, una de las horas más críticas para los bogotanos que salen a trabajar.

“Acabo de salir de mi trabajo y voy para mi casa. Pero por este trancón tengo que caminar más de una hora. Eso no es justo. Dicen que todo comenzó porque ese carro blanco se iba a escapar de los agentes de tránsito”, relató Vanessa, una de las usuarias afectadas.



El impacto provocó una parálisis total en la troncal de las Américas. Miles de pasajeros, ante la imposibilidad de avanzar, optaron por bajarse de los buses y caminar hacia el oriente de la ciudad, a pesar de las limitadas alternativas de transporte en esa zona del suroccidente de Bogotá.

La congestión se extendió rápidamente a varias estaciones, que dejaron de recibir buses, mientras el desespero aumentaba entre los usuarios.

Publicidad

Aunque el reporte preliminar de las autoridades confirmó que no hubo personas lesionadas, se estima que más de 500 pasajeros resultaron afectados por la interrupción del servicio.

TransMilenio informó que personal operativo y agentes de la Secretaría de Movilidad trabajaron en el lugar para regular el tráfico y retirar los vehículos involucrados.

La situación evidenció nuevamente las dificultades de movilidad en este corredor, donde las obras en la Avenida 68 y las conexiones con la calle 13 y la avenida 50 agravan el caos diario, sin que hasta el momento se hayan definido rutas alternas eficaces para los miles de ciudadanos que se desplazan desde el occidente de la capital.