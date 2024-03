¿Cómo ahorrar agua en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño?

El llamado a la ciudadanía durante el fenómeno de El Niño es urgente y crucial.La Alcaldía de Bogotá insta a usar el agua de manera responsable para superar esta sequía sin comprometer el suministro del vital líquido en Bogotá, pues la situación del Embalse de San Rafael refleja la gravedad de la crisis.

"Está notablemente seco y nuestro consumo ha aumentado en un metro cúbico más que el promedio del año pasado. Esta cifra equivale al consumo de 500.000 personas adicionales en la ciudad", advirtió Nathasa Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sobre la necesidad de tomar medidas concretas para preservar el agua.

El llamado del Distrito es claro: cada ciudadano debe contribuir al cuidado del agua. Todos debemos tomar conciencia de la importancia de este recurso y adoptar prácticas que minimicen su desperdicio. El racionamiento del agua no es una opción sostenible a largo plazo; es responsabilidad de todos asegurar su uso eficiente y prudente.

En este contexto, se hacen necesarias acciones inmediatas. Desde reducir el tiempo de ducha hasta reparar fugas en los hogares, cada gesto cuenta. La educación y sensibilización son clave: es fundamental que cada individuo entienda el impacto de sus acciones en la disponibilidad de agua para todos.

En resumen, la situación actual demanda una respuesta colectiva. Solo con el compromiso y la colaboración de todos podremos enfrentar con éxito la crisis hídrica. Ahorrar agua no es solo una necesidad, sino un deber cívico que garantiza un futuro sostenible para nuestra ciudad y sus habitantes.

Siga estas recomendaciones, ahorra y cuida el agua

1. Dúchese máximo en 5 minutos.

2. Use la lavadora con la carga completa.

3. Cierra la llave cuando se cepille o afeite.

4. Revise que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

5. No lave su carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde.

6. Recuerde limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la calidad de agua en tu vivienda.