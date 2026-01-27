En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Seguridad en Bogotá: el desafío de reducir el déficit policial y recuperar la confianza ciudadana

Seguridad en Bogotá: el desafío de reducir el déficit policial y recuperar la confianza ciudadana

Bogotá enfrenta el reto de equilibrar la reducción de delitos con la percepción de inseguridad, apostando por tecnología avanzada y el fortalecimiento urgente de su fuerza policial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad