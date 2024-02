Concejal Fuchi Forero por pelea con policías: “¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo?”

El concejalJulián Forero, conocido como "Fuchi", se pronunció este lunes sobre el altercado que protagonizó con un policía la semana pasada, en el que se le vio discutiendo airadamente con el uniformado y profiriendo insultos.

Forero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, negó haber cometido un delito y aseguró que su reacción se debió al "abuso y maltrato" por parte del policía. Además, dijo que, como él, los policias también son servidores públicos.

Yo no soy un ladrón ni un villano. Simplemente me defendí de un procedimiento irregular dijo el concejal.

Relato de los hechos

Según Forero, el incidente ocurrió cuando se dirigía a su casa en moto. Un policía lo detuvo junto a otros motociclistas y, sin mediar palabra, le pidió que apagara la moto y descendiera del vehículo. Forero asegura que se identificó como concejal y preguntó al policía qué había hecho mal, pero este solo le respondió de forma grosera y le exigió que le entregara las llaves de la moto.

"En ese momento, el policía sacó su arma para intimidarme. Yo me sentí atacado y le dije que me pusiera las esposas, que no tenía ningún problema en ir a la estación de policía", dijo Policía.

Reacción del concejal

Forero reconoció que se exaltó durante la discusión, pero lo atribuyó a la "impotencia" que sintió ante el "abuso de autoridad" del policía.

"Yo soy un ciudadano que tiene derecho a ser tratado con respeto", dijo Forero. "No voy a tolerar que ningún policía me humille o me intimide".

El concejal Forero fue multado por la policía por " irrespetar a la autoridad" y "alterar el orden público". Sin embargo, anunció que impugnará las multas y que está dispuesto a llevar el caso a la justicia.

Forero pide disculpas

El concejal Forero pidió disculpas a los motociclistas por el "malestar" que pudo haber causado el incidente.

"Yo no soy enemigo de la policía", dijo Forero.

Solo estoy en contra del abuso y la arbitrariedad Dijo Fuchi Forero

El concejal Forero se defendió de las críticas que lo acusan de ser un "gamín" y un "mal ejemplo para la sociedad".

"Yo soy un hombre de pueblo. No tengo pelos en la lengua y no me voy a callar ante las injusticias. No voy a descansar hasta que se haga justicia en este caso", dijo Forero. "Y voy a seguir denunciando cualquier caso de abuso policial que llegue a mi conocimiento".