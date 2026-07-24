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Conductor aceptó un viaje por app y fue asesinado en norte de Bogotá: así capturaron a responsables

Los hechos ocurrieron en la noche del 22 de julio en el sector de Villa Nidia en Usaquén. Los delincuentes bajaron al conductor y le dispararon en varias ocasiones.

Conductor aceptó un viaje por app y fue asesinado en norte de Bogotá
En medio de la persecución el carro se volcó y se logró la captura.
Foto: Suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Hay indignación en el norte de Bogotá por el asesinato de un conductor de plataforma, ocurrido en la noche del 22 de julio en el sector de Villa Nidia, en la parte alta de la localidad de Usaquén. Sin embargo, tras un plan candado, la Policía persiguió y capturó a los presuntos responsables.

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Todo comenzó cuando los dos presuntos responsables solicitaron un servicio de transporte a través de una aplicación desde el centro de Bogotá con destino al norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con las autoridades, una vez llegaron al destino, los presuntos ladrones intimidaron a la víctima con un arma de fuego, la obligaron a bajar del vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.

En los videos de las cámaras de seguridad se observa el momento en que uno de los delincuentes sale del vehículo y persigue al conductor para ultimarlo. Asimismo, después de los disparos, ambos huyeron en el carro por la carrera 7. La comunidad alertó a las autoridades y comenzó la búsqueda. Sin embargo, durante el plan candado y la persecución, los señalados se estrellaron contra el separador de la calle 183 con carrera 7, donde el vehículo se volcó y las autoridades lograron capturarlos.

"Inmediatamente se escuchan los disparos, se inicia un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén. En esta persecución, al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del mismo y colisionan contra el separador de la calle 183 con séptima. Inmediatamente, nuestras zonas de atención los capturan y se les halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual habrían utilizado para cometer este delito", concluyó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.

Los dos hombres capturados, ciudadanos de nacionalidad venezolana de 18 y 20 años, fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales, ante las cuales deberán responder por los delitos de hurto, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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