Contraloría pone la lupa a construcción del metro de Bogotá: advierte retrasos

La Contraloría General asumió la vigilancia y el control fiscal integral sobre la obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá. De acuerdo con el ente de control, la decisión fue tomada por el mismo contralor general, Jorge Laverde, q través de una resolución de despacho. Según advierte, es para ponerle la lupa a los recursos invertidos en los que la nación tiene una participación del 67,81%.

El organismo ordenó seguimiento permanente al proyecto y ejercerá competencia prevalente para proteger los recursos públicos. Según explica, habría un retraso en la ejecución, ya que, con corte al 31 de agosto, la obra tenía un avance de 82,33 %, frente al 86,79 % programado.

Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Hemos identificado retrasos que requieren especial atención, del 19 % en las estaciones, del 18 % en sistemas y equipos y en el 52 % en la malla vial y el espacio público. Son aspectos fundamentales para que el Metro pueda prestar el servicio que los colombianos esperan.

Por eso he dispuesto la creación de un grupo especial liderado por el vicecontralor Francisco José Chaos, que seguirá de cerca el avance del proyecto y adelantará las acciones fiscales que correspondan.” Precisó el contralor Laverde.



La entidad advierte retrasos en estaciones y accesos del 19,24 %, en sistemas y equipos del (18,58 %) y en malla vial y espacio público del 52,34 %), situación que podría afectar las fechas previstas para las pruebas operacionales y la entrada en operación comercial.

Obras del metro de Bogotá // Foto: AFP

Asimismo, el contralor, Jorge Laverde, anunció que habrá un equipo interno que le hará seguimiento día por día a la ejecución de las obras del metro de Bogotá. Cabe recordar que, a principios del mes de septiembre, el alcalde de Bogotá; Carlos Fernando Galán, confirmó que la construcción superaba el 82,33 % de ejecución con la construcción de 17 km del viaducto.