Anuncian cortes de luz en Bogotá para este lunes: barrios y horarios de restricción

Este lunes, 15 de abril, varios sectores de Bogotá se verán afectados por cortes de luz programados en el suministro de energía eléctrica por parte de Enel Codensa. Son 10 los barrios anunciados por la empresa que tendrán restricciones.

Estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento y reparación que realizará Enel Colombia, lo que se suma al racionamiento de agua que ya está en curso desde el pasado jueves en la capital colombiana.

Cortes de luz en Bogotá hoy

De acuerdo con Enel Codensa, estos son los siguientes barrios y direcciones en las que se realizarán los trabajos por parte de la empresa, este lunes:



Localidad Horario Barrio Dirección Barrios Unidos 08:15 a. m. - 5:00 p. m. Los Andes De la calle 97 a calle 99 entre carrera 64 a carrera 66 Bosa 08:00 a. m. - 5:30 p. m. Escocia De la carrera 83 a la carrera 85, entre calle 55 a calle 57 Chapinero 08:30 a. m. - 12:00 m. Chapinero Norte De la calle 63 a calle 65 entre carrera 8 a carrera 10 Engativá 08:45 a. m. - 5:00 p. m. Jardín Botánico De la carrera 68 a carrera 71 entre calle 48 a calle 54 Engativá 08:15 a. m. - 5:00 p. m. La Faena De la calle 68 a calle 70 entre carrera 119 a carrera 121 Fontibón 08:45 a. m. - 5:15 p. m. San Pablo Jérico De la carrera 123 a carrera 125 entre calle 16 a calle 18 Kennedy 08:00 a. m. - 5:30 p .m. La Paz Bosa De la calle 56 sur a calle 58 sur entre carrera 83 a carrera 85 Suba 07:00 a. m. - 5:00 p. m. El Plan De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 151 a calle 153 Suba 07:30 a. m. - 12:00 m. Suba Urbano De la carrera 91 a carrera 93 entre calle 149 a calle 151 Usme 07:45 a. m. - 12:00 m. El Mochuelo Oriental De la calle 70 sur a calle 72 sur entre carrera 2 a carrera 4

¿Puede haber racionamiento de energía en Bogotá?

La semana pasada, en medio de una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no descartó que Bogotá pueda llegar a un racionamiento de energía porque "la situación no es fácil",

En la conversación, Galán señaló que aunque no hay planes inmediatos para implementar medidas de racionamiento, pero advirtió que la situación actual es delicada y no se puede descartar esta posibilidad en un tiempo no lejano.