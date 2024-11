Cruce de versiones por indígenas en el CAN en Bogotá: ¿hubo retención de funcionarios?

La primera versión que empezó a circular fue que varios funcionarios habían sido retenidos por el cerco que montó la guardia de indígenas en el CAN, sin embargo, el Gobierno lo desmintió.

La información inicial indicaba que un grupo de 50 funcionarios públicos, entre ellos varios trabajadores de la rama judicial, incluyendo un juez de la república, habían sido retenidos por la guardia indígena.

Al parecer, los servidores públicos no lograron superar el cerco indígena que fue instalado en los alrededores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

El caso trascendió a medios mientras en la sede de la ANT se adelantaba una reunión entre Felipe Harman, director nacional de la Agencia, y voceros de la comunidad Emberá Katío, que exigen el cumplimento de compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de acceso a tierras, vivienda, salud, educación, entre otros temas.

“Aquí estamos escuchando al pueblo indígena para llegar a acuerdos con justicia social”, expresó Harman en su cuenta de X.

Tras la noticia de la supuesta retención de funcionarios, Felipe Harman desmintió esa versión. Según él, “no existió retención de funcionarios” y agregó que lo que sí hubo fue un “momento de tensión por un patrullaje de un dron que fue aclarado en la mesa”.

No existe, ni existió retención de funcionarios. Estamos aún dialogando y organizando la agenda de mañana junto a la comunidad Emberá.



Se generó un momento de tensión por un patrullaje de un drone que fue aclarado en la Mesa. pic.twitter.com/1B2KtTpWdu — Harman Felipe (@harmanfelipe) November 27, 2024

No obstante, fuentes de la administración distrital le confirmaron a Blu Radio que sí hubo una “retención activa” de funcionarios en las afueras de la sede administrativa de la ANT y que Felipe Harman no respondía al teléfono.

Blu Radio verificó que el cerco indígena se mantenía en la portería desde temprano como mecanismo de vigilancia y seguridad para los indígenas emberá asentados en el CAN. También evidenció la presencia de la Policía Nacional a través de una patrulla que permanece con varios uniformados en la entrada del edificio.

Minutos antes, Lilia Solano, directora para la Unidad de las Víctimas, confirmaba que su despacho gestionaría la reubicación de los indígenas emberá asentados en dos puntos de Bogotá.

“Estamos haciendo los diálogos necesarios con los alcaldes para que ellos puedan, definitivamente, llegar a sus reubicaciones”, indicó la funcionaria.

La directora de la @UnidadVictimas, @liliasolanor, respaldó la minga Emberá que llegó a Bogotá este martes 26 de noviembre, y que es liderada por las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR). pic.twitter.com/wxYrOP9suj — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) November 27, 2024

No obstante, fuentes de la Alcaldía de Bogotá indicaron a Blu Radio que el Gobierno nacional no ha tenido contacto con el despacho del alcalde Carlos Fernando Galán agregando que el “Distrito no participa y no tiene ninguna oferta para reubicar a nadie”.

“La administración de Bogotá no va a coordinar ninguna reubicación de los indígenas del CAN. Todo el tema ha sido manejado exclusivamente por el Gobierno nacional ANT, que citó a una reunión a indígenas a las 8:00 a.m.”, señalaron las mismas fuentes.

De momento se sabe que los miles de indígenas que llegaron anoche NO son los mismos que estaban en el Parque Nacional. La movilización está conformada por indígenas emberá chamí que representan a 30 grupos provenientes de Pueblo Rico, Marsella, Guática, y Pereira.