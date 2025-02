Denuncian extraña desaparición de abuelito en Cancerológico de Bogotá: tiene 78 años

Los familiares de Miguel Antonio Robles, un adulto mayor de 78 años, denunciaron su desaparición tras haber sido ingresado en el Instituto Nacional de Cancerología, ubicado en el centro de Bogotá. Según su hijo, el hombre fue hospitalizado debido a problemas de salud, pero al día siguiente, al ir a visitarlo, no lo encontraron en la institución.

De acuerdo con su testimonio, al recorrer las instalaciones en busca de su padre, los vigilantes del centro médico le indicaron que Robles había salido por la puerta principal en horas de la mañana.

“Llego yo el día martes 18 en la mañana a visitarlo en su horario de visitas y lo empiezo a buscar por todo lado y no lo encuentro por ningún lado”, declaró al Ojo de la noche de Blu Radio.

“Entonces paso con los celadores, venga, es que no encuentro a mi papá por ningún lado, si él se llama Miguel Antonio Robles. Y entonces uno dice pues ese fue el que se nos salió esta mañana”, agregó.

Ante la incertidumbre, la familia emprendió una búsqueda por varios sectores de la ciudad, incluyendo el barrio San Bernardo, donde algunas personas aseguraron haberlo visto días atrás. No obstante, hasta el momento no han logrado dar con su paradero.

El hijo de Robles también señaló que el Instituto Nacional de Cancerología no ha colaborado en la búsqueda ni ha permitido el acceso a las grabaciones de seguridad para esclarecer lo sucedido.

“Probablemente está pasando una situación muy difícil y lo más triste del tema es que fue por negligencia de este instituto que de verdad hoy no me han dejado ver cámaras, nada, entonces es lo que se me complica realmente y es lo que quiero mirar, denunciar, porque además que puede seguir pasando y hay que poner un precedente para que esto no pueda seguir ocurriendo”, relató.

La familia continúa solicitando apoyo para encontrar a Miguel Robles y pide que las autoridades investiguen el caso para esclarecer cómo ocurrió su desaparición desde el centro médico.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: