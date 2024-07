Desgarrador relato de madre de patrullero que murió tras balacera en Portal Sur en Bogotá

Una balacera se desató en la tarde del sábado 6 de julio cerca del Portal Sur de TransMilenio en Bogotá. El incidente, que tuvo lugar en plena vía pública, comenzó cuando varios uniformados frustraron un intento de robo a los comerciantes de la zona. Entre los afectados, se encuentra el patrullero Heiner Loaiza, quien lamentablemente perdió la vida en el intercambio de disparos.

Los familiares de Heiner Loaiza, quienes están sumidos en el dolor, esperan la entrega de su cuerpo por parte de Medicina Legal para darle el último adiós y claman justicia para que su asesinato no quede impune. "Que esto no se quede impune, yo quiero justicia, que se haga justicia, por favor, me quitaron a mi hijo que tanto me quería", dijo entre lágrimas Liliana Colo, madre del patrullero, en diálogo con Noticias Caracol.

La noticia de la muerte de su hijo llegó a Liliana por medio de una llamada, convirtiéndose en el peor momento de su vida. Heiner, quien llevaba ocho años en la policía, fue asesinado mientras impedía un fleteo en el sur de Bogotá. "Estos asesinos me lo quitaron, y él era el que más nos ayudaba, estaba pendiente de su mamá y de mí", expresó con tristeza Aquilino Loaiza, padre del patrullero.

Hace seis meses, Heiner había sido trasladado de Solita, Caquetá, al CAI Keiper, adscrito a la estación de policía de Ciudad Bolívar. La principal razón de su regreso a Bogotá fue para estar más cerca de su esposa y sus padres.

"Él estaba escribiendo y no me contestaba, lo llamé y tampoco me contestaba, entonces dije, bueno, debe estar súper ocupado. Entonces esperaba que me contestara y fue cuando me llamaron unos compañeros con la noticia", relató su esposa.

Tras el fallecimiento del patrullero Heiner Loaiza, luego de perseguir a cuatro delincuentes en inmediaciones del Portal Sur, su familia exige justicia. La Policía ofreció una recompensa.



Ampliación >> https://t.co/k9CwrX8Okd pic.twitter.com/bynHd1K3bj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 8, 2024

El patrullero, oriundo de Ibagué, Tolima, había recibido una condecoración honorífica por su destacada labor. Familiares y amigos esperan la entrega de su cuerpo para despedirlo con honores, recordando su dedicación y amor por su familia y su trabajo.