Emotivo detalle tuvieron hinchas de Millonarios con Javier Acosta antes de su eutanasia

Lágrimas de emoción esta noche en Bogotá cuando integrantes de la barra popular de Millonarios llegaron hasta el hospital donde se encuentra Javier Acosta, el hombre que tendrá una eutanasia este 30 de agosto sobre el mediodía.

En redes sociales se viralizó el homenaje que hicieron hinchas albiazules por este hombre mostrando todo el apoyo por su decisión. Además, le enviaron mensajes de cariño al que un día perteneció a esta barra popular y siempre se destacó por su amor a Millonarios, como lo hizo saber a través de sus videos en Facebook.

Comandos Azules acompañando a Javier Acosta pic.twitter.com/f5KtqpGeKD — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) August 30, 2024

Durante los últimos días y luego de que se conociera la noticia, el entorno de Millonarios se destacó por arropar a este bogotano por la decisión de tener una eutanasia a raíz de una bacteria que tiene alojada en su cuerpo.

“A mí me tratan el dolor con morfina y empecé con una dosis mínima de cuatro miligramos. Y ahorita se dieron cuenta que el dolor es tan fuerte que tengo una dosis de diez miligramos. Estoy sufriendo mucho. Estoy con muchos dolores, me retuerzo. La morfina no me quita el dolor, pero me lo calma”, dijo él, siendo esta la razón principal por la que toma esta decisión.

Hincha de Millonarios se despide de su perrita antes de eutanasia Foto: adoptaunbuenamigochan

Publicidad

Luego de hacer un video en Facebook, Gamero y Radamel Falcao se comunicaron con él mostrando todo su apoyo y cariño, en especial el 'Tigre', que, incluso, hizo una oración con su familia por él y le envió toda la energía para este 30 de agosto por ser valiente y hacer una eutanasia.

El caso de Acosta ha conmovido a todo el país por su madurez en este tema y su felicidad pese a la dificultad, siendo un ejemplo a seguir para millones. Será al mediodía de este viernes, 30 de agosto, cuando tenga su eutanasia para por fin "estar en el cielo y descansar", como manifestó.