Emprendimiento, salud mental y deporte, los 3 pilares fundamentales de Compromiso Bogotá

La localidad de Suba, en Bogotá, ha sido el sector más atractivo para llevar a cabo las propuestas y acciones de Compromiso Bogotá, una alianza que busca generar colaboración y confianza con comunidades que tienen poco acceso a oportunidades laborales y sociales, con el único fin de articulación de empresas, gremios y relaciones humanas.

Justamente, Blu Radio conversó con Maria José Rubio, directora de Compromiso Bogotá, quien afirma que el 2024 fue un año exitoso en etapa piloto, pero para el 2025 ya se adelantan las mesas de ejecución con el fin de empoderamiento a los líderes de la comunidad.

“En la articulación con la empresa privada y con los gremios se dan grandes oportunidades para los emprendedores, por una parte, porque aquí lo que estamos generando es un tejido social de relaciones humanas cercanas, donde estos emprendedores pueden, por una parte, tener ese acompañamiento de empresarios con mucha experiencia que los pueden acompañar para tener unos modelos de negocio cada vez más exitosos”, afirmó la directora de Compromiso Bogotá.

Sobre esto también se refirió Luis Javier Castro, presidente de Mesoamerica y Alejandría, asegurando que el emprendimiento debe ser formalizado para potenciar el empleo y así promover cambios fundamentales en la ciudad. Así mismo promovió que las iniciativas deben ser de impacto colectivo común.

“El tema del fantasma del desempleo es un fantasma grande en todas las sociedades, y Bogotá no se escapa de eso, hay una gran informalidad, no es secreto que la economía ha estado pasando por momentos complejos, las tasas de interés no terminan de bajar y eso afecta bastante a las empresas. Estos emprendimientos pequeños, a los cuales invito a todas las personas a que se atrevan a organizarse para montar estos emprendimientos pequeños y formalizarse, yo creo que es importante dar el paso de un emprendimiento informal a un emprendimiento formal”, concluyó Luis Javier Castro

Sin embargo, no es el único pilar importante de Compromiso Bogotá. Algo que realmente preocupa es el estado de salud mental de los habitantes de la localidad, pero hay especial atención por los adultos mayores. Dentro de los planes de ejecución está la disminución de la tasa de suicidio en la localidad. Sobre esto, la directora Maria José Rubio, confirmó que ya hay un trabajo articulado con la alcaldía de Suba, universidades y entidades. Uno de los métodos de mitigación de impacto en el deterioro de la salud mental es el deporte. Justamente conocimos el testimonio de Luz Stella Pérez de una emprendedora que dedica gran parte de su tiempo promoviendo la salud y actividad física de los ancianos.

“La persona mayor, cuando sale de su casa y hace actividad física, mejora muchísimo su calidad de vida. Además de que también ellos socializan más, entonces la mente está más activa. Alejamos un poco los problemas de la vejez, cuando estamos viejitos, como por ejemplo el Parkinson, la demencia senil, porque la socialización es importante para el adulto mayor. Al igual que cuando hacemos actividad física o entrenamiento funcional, qué es lo que yo hago, entonces también volvemos, como dice su nombre, a reacumular las funciones naturales del cuerpo humano.” Concluyó Luz Stella.

Por su parte, en la jornada de socialización, no solo se habló del impacto local, sino el aporte que ha generado a los residentes, comerciantes, líderes y promotores de la salud mental y física que buscan el bien común.