Después del accidente registrado en la noche del viernes 12 de septiembre que encendió las alarmas sobre la seguridad en las obras del Metro de Bogotá, la empresa se pronunció y solicitó al concesionario Metro Línea 1 revisar, verificar y adecuar los protocolos de seguridad en obra.

En la noche del viernes, una grúa de las obras impactó accidentalmente un bus de TransMilenio que transitaba por la avenida NQS con Diagonal 16 Sur, luego de una maniobra realizada.

El hecho dejó como saldo cuatro personas lesionadas, que fueron valoradas en el lugar y trasladadas posteriormente a centros asistenciales cercanos. De acuerdo con los reportes médicos preliminares, ninguno de los heridos reviste gravedad.

Empresa Metro exige reforzar seguridad a concesionario tras accidente que dejó cuatro heridos

Ante la situación, las obras en el sector fueron suspendidas de manera inmediata, mientras se activaron los protocolos de emergencia y el concesionario Metro Línea 1 asumió la investigación para determinar las causas exactas del accidente. La Empresa Metro de Bogotá, por su parte, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los afectados.

Leonidas Narváez, gerente general de la empresa, a través de un comunicado dirigido al concesionario Metro Línea 1 pidió que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad en los frentes de obra y en la operación de TransMilenio, que circula por los corredores viales afectados por la construcción.

Los cuatro puntos de la solicitud son: Garantizar la señalización horizontal y vertical en todos los frentes de obra, incluyendo líneas de calzada y separación de carriles, designar un profesional de coordinación en el Centro de Control de TransMilenio para supervisar la interacción entre maquinaria y buses.