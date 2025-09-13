¡Accidente en obras del Metro! Maquina cayó sobre bus de Transmilenio y hay cuatro heridos

En medio de las obras del Metro de Bogotá, a un bus de TransMilenio le cayó parte de la maquinaria amarilla que se usa en la construcción del proyecto. Este hecho ocurrió sobre las 8:53 p. m. del pasado viernes 12 de septiembre, en plena carrera 30 (avenida NQS) con diagonal 16 sur, sentido sur-norte.

De acuerdo con lo que denuncian usuarios en redes sociales, el bus transitaba por su carril exclusivo, en inmediaciones de la construcción de la obra del Metro. En cuestión de segundos, parte de la maquinaria amarilla cayó sobre el vehículo. En el video se puede ver que las puertas resultaron con sus vidrios completamente rotos, láminas que cubren la iluminación interior caídas, parte del techo totalmente destruido y un usuario incluso siendo atendido tras la emergencia.

“Cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad. Las actividades constructivas en el lugar fueron suspendidas de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia”, afirma el pronunciamiento del consorcio Metro Línea 1.

En relación con los hechos presentados la noche del 12 de Septiembre el Concesionario ML1 se permite informar. pic.twitter.com/MLVtYl9KOO — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 13, 2025

El organismo asegura que las causas del accidente aún están siendo investigadas, pues se desconoce lo que pudo generar el hecho. La entidad manifiesta, además, que seguirá al tanto del estado de las personas heridas, brindando la atención necesaria que requieran. “Asimismo, reitera su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente”, finaliza el comunicado.

Cabe recordar que sobre el sector se construirá una de las 16 estaciones que tendrá el Metro de Bogotá para el año 2028. De acuerdo con el último reporte, el proyecto cuenta con un avance cercano al 62%, con corte al 31 de agosto.