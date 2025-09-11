Ya está en suelo bogotano el primer tren del metro: hay videos

Tras 83 años, tres administraciones distritales, tres administraciones nacionales y más de 18.000 km de viaje entre China y Cartagena, llegó a Bogotá el primer tren que hará parte de la primera línea del metro. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la llegada sobre la 1:34 de la madrugada de este miércoles en la calle 13.

El recorrido duró aproximadamente dos horas y, hacia las 3:00 de la madrugada, seis camabajas llegaron a la puerta principal del patio taller del metro, en la localidad de Bosa, al sur de la capital. Hasta este punto acudieron autoridades distritales y el gerente del Metro, Leónidas Narváez, para dar la orden de bajar la punta del primer tren a suelo bogotano.

En medio de la inauguración, el alcalde de Bogotá confirmó que en noviembre este tren entrará en operación de prueba. Para ello deberá cumplir aproximadamente 2.500 km de recorrido antes de entrar en servicio comercial en marzo de 2028.

“Ya cumplió pruebas en China. Este tren tuvo un recorrido muy significativo allá, 2.500 kilómetros de recorridos en China; tendrá que tener algo parecido aquí en Bogotá. Ese hito arranca con eso: en noviembre de este año iniciarán las pruebas, incluso un poco antes, aquí en el patio taller. Ustedes recorrieron camino a este punto la línea de pruebas, una línea de más de 905 metros de longitud, ahí van a iniciar también las pruebas. Hay una plataforma pequeña que va a servir como ejemplo para hacer las pruebas del tren”, afirmó el alcalde.

Por su parte, el gerente del Metro, Leónidas Narváez, aseguró que en 2028, con la entrada en operación del tren, se beneficiarán 2,9 millones de personas, especialmente residentes de las localidades de Kennedy y Bosa, desde donde partirá el metro de Bogotá.

“En marzo de 2028 debemos estar presenciando la operación comercial de la primera línea del metro, que beneficiará a más de 2.900.000 personas de Bosa y Kennedy. Uno de sus principales beneficios es que un trayecto que hoy se hace en hora y media se pueda realizar en 27 minutos”, confirmó el gerente del Metro.

Así las cosas, el Distrito confirmó que hacia finales de 2025, aproximadamente en diciembre, llegarán a Bogotá cuatro trenes más. El alcalde aseguró, además, que ya viene en camino el segundo tren, que estaría arribando a Cartagena, a la Sociedad Portuaria, en el mes de octubre.