En 2026, más de 1.400 mujeres han estado en riesgo de ser víctimas de feminicidio en Bogotá

Durante 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ha realizado acompañamiento a 1.466 mujeres valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por riesgo de feminicidio como parte del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) que busca accionar medidas de protección.

El soporte brindado por la entidad consta de un primer acercamiento con las mujeres para identificar en un primer momento el riesgo al que están expuestas y así activar el apoyo sociojurídico y psicosocial con el objetivo de orientarlas en materia de derechos.

La coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas, Natalia Bermúdez, señaló que es importante impulsar acciones concretas que permitan la judicializacion de los agresores y que a su vez eviten futuros factores de riesgo.

“Se permiten identificar esos factores de riesgo para poder impulsar acciones concretas que permitan (…) que las autoridades competentes impulsen todas las acciones posibles frente a medidas de protección, a seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, a la judicialización de los presuntos agresores, pero también a la prevención de futuros factores de riesgo asociados a cualquier tipo o hecho de violencia”, sostuvo.



La prevención exige que una vez manifestadas las primeras señales de alarma el distrito cuente con rutas de atención establecidas y servicios especializados que prevengan una posible escalada de violencia hacia la mujer.

“Prevenir implica identificar cuáles son esas situaciones que no son normales, que no son justificables en el relacionamiento de las mujeres con sus parejas, exparejas o en cualquiera que sean sus ámbitos o entornos de relacionamiento”, declaró Bermúdez.

La Secretaría de la Mujer insta a las mujeres en riesgo de feminicidio a recurrir a mecanismos de la Administración Distrital como Alerta Naranja, que opera en las Casas de Justicia de la ciudad con el fin de identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran, fortalecer la coordinación entre entidades y agilizar las rutas de protección.

