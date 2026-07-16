Estudiante de 15 años resultó herida tras disparo de un compañero dentro de colegio en Kennedy

Una estudiante de 15 años permanece bajo observación médica en el Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego de resultar herida con un arma de fuego dentro de la institución educativa donde cursa sus estudios.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y cómo un menor de edad logró ingresar un revólver al plantel.

De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la Noche, el incidente ocurrió mientras los estudiantes se encontraban en clase. Según las versiones recopiladas, uno de los alumnos habría manifestado que le dispararía a su compañera.

Sin embargo, la adolescente creyó que se trataba de una broma y no imaginó que el joven realmente accionaría el arma.



El disparo impactó a la menor en sus piernas, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo atención especializada. Los médicos le practican diferentes exámenes para determinar la gravedad de las lesiones, debido a que el proyectil permanece alojado en una de sus extremidades.

Madre de la menor contó cómo ocurrieron los hechos

La madre de la estudiante relató que, según le contó su hija, todo ocurrió de manera inesperada dentro del salón de clases.

El chico puso una alarma y mi hija estaba mirando hacia el frente. Fue cuando ella dice que él se tira al piso y luego ella manifestó: 'No siento mis piernas'. Le disparó y lesionó sus dos piernitas Aseguró la mujer

La familiar también expresó su preocupación por el estado de salud de la adolescente, cuyo pronóstico continúa siendo reservado, y pidió que el caso no quede en la impunidad.

Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas Afirmó

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Además, aseguró que hasta el momento no ha recibido acompañamiento institucional. Según su testimonio, las autoridades no se han comunicado con la familia desde que ocurrió el hecho.

En todo el día no he tenido acompañamiento ni por Secretaría de Educación ni por parte del colegio. Estoy sola con mi esposo y mi hija Manifestó la madre de la menor

Entre tanto, las autoridades confirmaron la aprehensión del estudiante presuntamente involucrado. El menor permanece en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para menores, ubicada en la carrera 30 con calle 12, mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.

De manera preliminar, se conoció que el revólver utilizado pertenecería al padre del adolescente, quien, según las primeras informaciones, es integrante de la Policía Nacional. Este aspecto también hace parte de la investigación, que busca establecer cómo el arma salió de su lugar de custodia y terminó en manos del estudiante.

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Las autoridades recopilan testimonios y demás elementos materiales probatorios para esclarecer lo sucedido, establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existieron fallas en los controles de ingreso al plantel educativo.