Operativo contra clínicas de garaje en Kennedy deja dos locales sellados e insumos decomisados

Las autoridades distritales clausuraron temporalmente varios establecimientos estéticos en la localidad de Kennedy tras detectar que realizaban procedimientos invasivos sin contar con la habilitación exigida por la normativa sanitaria. La intervención hace parte de los operativos de inspección, vigilancia y control que se intensificaron en Bogotá luego de la muerte de Adriana Manotas, quien falleció tras someterse a un procedimiento en un establecimiento clandestino de Puente Aranda.

Durante las visitas adelantadas en el barrio Gran Britalia, los funcionarios encontraron medicamentos, ácido hialurónico y equipos utilizados para procedimientos estéticos invasivos. Además, evidenciaron que los establecimientos operaban sin la habilitación correspondiente, con personal que no contaba con las certificaciones requeridas, incumplimientos en los protocolos de asepsia y desinfección, así como un manejo inadecuado de los residuos generados durante la prestación de los servicios.

Ante estos hallazgos, las autoridades ordenaron la clausura temporal total de los establecimientos para proteger la salud de los usuarios y evitar que continúen funcionando en condiciones que representan un riesgo para la vida de las personas.

El alcalde local de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, afirmó que los recientes hechos registrados en la ciudad y las irregularidades encontradas durante el operativo evidencian la necesidad de fortalecer los controles sobre los centros estéticos. Señaló que no se puede permitir la realización de procedimientos invasivos sin habilitación, con personal no certificado o sin las condiciones sanitarias exigidas, al considerar que la protección de la salud y la vida de la ciudadanía deben prevalecer sobre cualquier interés comercial.