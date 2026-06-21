Quema de llantas y daños a bus del SITP tras jornada electoral en Bogotá

De acuerdo con los reportes entregados por la Alcaldía de Bogotá, diferentes grupos se concentran en varios puntos de la ciudad para manifestar su inconformidad con los resultados electorales.

En medio de estas concentraciones se registraron la quema de neumáticos, lo que generó congestión vehicular y afectaciones en corredores estratégicos de la capital.

En ese sentido, el bus del SITP presentó daños en varias de sus ventanas y en parte de su estructura exterior. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas como consecuencia de este hecho.

Las autoridades confirmaron que el bus SITP recorría la ruta sobre la calle 26, en inmediaciones de la Universidad Nacional cuando desconocidos le lanzaron un ladrillo ocasionado daños en varias ventanas.



De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Distrito, en las localidades donde se reportan concentraciones y manifestaciones son Usme, en el sector de Yomasa; en Kennedy sobre el Portal Américas; y en Corferias.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la calma y al respeto por las instituciones democráticas, al tiempo que pidieron a los ciudadanos expresar sus opiniones por vías pacíficas.