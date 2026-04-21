Evacuaron sede de la Cancillería en Bogotá; indígenas misak intentaron ingresar a las instalaciones

En la tarde de este martes, 21 de abril, tuvo que ser evacuado el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, luego de un grupo de indígenas de la comunidad misak intentara ingresar a las instalaciones.

Las comunidades llegaron desde temprano a la capital protestando por varios incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Minga en la Cancillería en Bogotá Foto: captura de video

Aproximadamente, más de mil personas, entre ellas familias completas, niños y adultos mayores, se concentraron en inmediaciones del edificio, especialmente en el acceso cercano al Teatro Colón. En medio de la manifestación, un grupo intentó ingresar por la fuerza a la Academia Diplomática, dependencia contigua al Palacio de San Carlos, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y a evacuar al personal.

Voceros de la comunidad explicaron que la protesta se originó por conflictos relacionados con el acceso a tierras. Según señalaron, decisiones adoptadas por la Agencia Nacional de Tierras habrían favorecido a otros grupos indígenas, lo que, a su juicio, estaría afectando directamente su territorio.



“Estamos perdiendo tierras con esas resoluciones”, manifestó uno de los representantes durante la jornada.

Ante la tensión generada, al lugar llegaron delegados de distintas entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y autoridades del Distrito, con el objetivo de mediar en la situación. Las partes instalaron una mesa técnica para buscar soluciones y abrir un canal de diálogo que permitiera desescalar el conflicto.

Por esta situación, todos los accesos a la Cancillería se tuvieron que cerrar y permanecer bajo vigilancia.