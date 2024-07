Familia llegó de viaje a Bogotá y le robaron la camioneta; ladrones esperaban en su casa

Una familia que regresaba a Bogotá después de disfrutar un puente festivo en Medellín, capital de Antioquia, fue víctima de un violento robo en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Muzú, en el sur de la capital.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, cuatro delincuentes armados, que estaban esperando su llegada en su propia casa, los despojaron de su camioneta, pertenencias y regalos, incluyendo las panelas que habían traído para compartir con sus seres queridos.

El propietario del vehículo narró a Blu Radio la angustiante experiencia: “Eran cinco, pero se bajaron cuatro, todos muy bien armados, para qué. Tienen unas armas mejor que las que maneja la Policía porque nos bajaron, nos quitaron todo, me quitaron el celular, me pidieron la clave del celular y dije yo no sé la clave del celular”.

El hombre cantó que el niño, asustado, cayó al suelo y se rompió el codo en medio del caos. Los delincuentes huyeron en un vehículo blanco y en la camioneta Mazda roja de la familia, dejando atrás el control del vehículo, lo que hace sospechar que puede estar escondida en un parqueadero cercano.

"El niño se asustó harto y del susto se tiró el piso, se rompió el codo, nos atravesaron un carro Ford Focus y verdad que quedamos quietos ahí porque no supimos qué era así tan rápido", agregó el dueño del carro.

La respuesta de la Policía de Puente Aranda ha generado indignación entre los afectados. Según denuncian, los agentes restaron importancia al hurto y no emprendieron la búsqueda inmediata del vehículo.

Ante esta situación, la familia decidió iniciar una búsqueda por su cuenta en el sector, con la esperanza de recuperar la camioneta que apenas habían adquirido hace 15 días.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: