Fatal accidente de tránsito en la calle 13 con Américas: gigantesco trancón desde temprano

No ceden los trancones en Bogotá, después de que desde temprano en la madrugada de este martes, 2 de septiembre, se presentara un accidente de tránsito fatal en la calle 13, justo en la intersección con la avenida Américas, en el occidente de la capital.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo tipo furgón se estrelló de manera violenta contra una de las señalizaciones instaladas por las intervenciones viales. Tras el impacto, el conductor quedó atrapado dentro del automotor.

"Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, camión colisiona contra estructura metálica en la Av. Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente. Autoridades en el punto. Tránsito lento en el sector", reportaron las autoridades de Tránsito en Bogotá.



Trancón en calle 13 hoy, accidente de tránsito

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para adelantar las labores de rescate, así como ambulancias para la atención médica del conductor. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud de la persona involucrada.

El hecho generó un enorme trancón en la zona, que afecta la movilidad en sentido occidente–oriente y también en las vías aledañas. Se trata del mismo punto en el que el día anterior se había registrado un fuerte caos vehicular debido a la suspensión de calles para el desmonte de tres puentes en el sector.

Las autoridades de tránsito adelantan la regulación en la zona para intentar mitigar la congestión mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia.



¿Por qué cerrarán los puentes de la calle 13 con Américas?

Según explicó el IDU, esta medida es crucial para el avance del Tramo 1 del megaproyecto "La Nueva 13". El Tramo 1 incluye la construcción de un intercambiador de tres niveles:



Un primer nivel con una glorieta de tres carriles para tráfico mixto.

Un segundo nivel con una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses de TransMilenio.

Un tercer nivel con dos puentes elevados, cada uno con tres carriles de tráfico mixto, que unirán el oriente y el occidente de la Avenida de Las Américas.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ha reconocido que estos trabajos "impactarán la movilidad de miles de ciudadanos", pero aseguró que se contará con señalización y personal en vía para orientar a la ciudadanía, además de información detallada en las redes oficiales para planear los recorridos con antelación.

