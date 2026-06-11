Golpe al contrabando en Bogotá: incautan más de $1.300 millones en confecciones y textiles

La Policía Nacional en una acción conjunta entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desplegó una serie de operativos simultáneos en las localidades de Bosa y Engativá con el fin de combatir el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando en la capital.

Las intervenciones permitieron la aprehensión de mercancías de procedencia extranjera valuadas en un total de $1.314.208.963, las cuales no contaban con los soportes aduaneros exigidos por la ley.

El primer procedimiento se concentró en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde la Policía inspeccionó un establecimiento comercial abierto al público. En el lugar, las autoridades hallaron 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero que eran almacenadas para su venta sin la documentación que acreditara su legal introducción al territorio nacional.

De manera simultánea, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital, la Policía registró un tractocamión, en cuyo interior se descubrieron 1.555 rollos de tela importada. Al igual que en el caso anterior, los textiles no cumplían con los requisitos aduaneros, por lo que toda la mercancía de ambos operativos fue decomisada y puesta a disposición de la DIAN.



“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la DIAN en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, señaló el coronel (e), Juan David Páez Jiménez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías o medicamentos, garantizando absoluta reserva a través de la líneas oficiales de la institución.

Textiles de contrabando. Suministrada.