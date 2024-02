Habla el conductor del SITP que encerró en el bus a pareja de colados

Michael Armando Andrade, conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá, se convirtió en protagonista después de boletinar a una pareja de colados que intentó evadir el pago del pasaje.

El incidente, capturado en un video que se viralizó, reveló la actitud desafiante de los colados y la firme respuesta del conductor.

Andrade relató en Caracol Ahora que detuvo el bus en un paradero cercano al centro comercial Gran Estación, donde una pareja de jóvenes abordó el vehículo como cualquier otro usuario.

Sin embargo, solo pagaron un pasaje, colándose en el sistema de transporte. Al percatarse de la situación, el conductor les hizo el reclamo correspondiente, pero la respuesta de la pareja fue simplemente risas.

“Hay mucho colado en el sistema”, comentó Andrade en una entrevista con Caracol Ahora, reconociendo la problemática recurrente que enfrentan los conductores del SITP en la capital.

Y agregó: "el tipo me dice: 'salude a la cámara que esto lo voy a subir a redes'. A lo que yo le respondo: 'Yo también tengo redes. Ruegue que no vea un policía de aquí para arriba porque lo hago bajar ¿No paga el pasaje y me está exigiendo? Pague el pasaje y yo con mucho gusto lo dejo donde usted solicita, pero a las malas no porque yo no soy empleado suyo".

Video que se viralizó

El conductor explicó que, ante la negativa de la pareja a pagar el pasaje completo, decidió darles una lección y se negó a abrirles la puerta cuando intentaron bajarse. Advirtió a los colados que los dejaría en el CAI de la Policía más adelante. Durante el trayecto, la pareja expresó su disgusto con malas palabras y exigencias para que los dejara descender.

Cuando el conductor se mantuvo firme en su decisión de no abrirles la puerta, el hombre de la pareja sacó su celular y amenazó con grabar un video para subirlo a redes sociales. En respuesta, Andrade también comenzó a grabar la situación desde su perspectiva.

“Colarse es un acto de corrupción”: así habló en #CaracolAhora el conductor del SITP que no le abrió la puerta a una pareja de colados 👉 https://t.co/ZAK5h4gmvq pic.twitter.com/15uU0zAwnO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 7, 2024

Hasta el momento, Transmilenio no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, la confrontación resalta nuevamente la problemática de los colados en el sistema de transporte de la capital colombiana.