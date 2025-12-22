En entrevista con Vamos Pa' Eso Podcast, Sonia Mora contó que los hechos se originaron cuando tenía entre 9 y 10 años, momento en que su agresor inició un ciclo de manipulación y abusos.

La joven dijo que tras al separación de sus padres, "para mí era supremamente normal ver a mi mamá teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres". Tras 8 años, un hombre llamado José inició una relación oficial con su mamá.

José y la mamá de la joven tuvieron una hija; posteriormente se fueron a vivir juntos. "Me daba el estudio, me compraba mis uniformes, los útiles, él me trataba como una hija más, pero a puerta cerrada la historia era muy diferente", dijo

"Los castigos eran fuertes, eran castigos en que no me hablaban, me trataban como un mueble más de la casa, me encerraban en el cuarto mucho tiempo", recordó.



Habla joven que sufrió presunto abuso de su padrastro varios años en Bogotá: "Mi mamá sabía" Foto: Vamos Pa Eso Podcast

Sonia añadió que siempre la maltrataban psicológicamente tanto su padrastro como su madre. El primer episodio de abuso fue cuando el hombre le mostró sus partes íntimas; luego iniciaron los tocamientos.

La víctima relató que el hombre justificaba sus acciones diciéndole: "Yo te hago esto y te enseño esto para que aprendas a ser una buena esposa".

La mujer dijo que posteriormente, cuando el hombre la obligaba a practicarle actos sexuales, la grababa. Dijo además que su mamá era víctima de violencia física.

Su madre se separó por dos años, pero decidió aceptar que Jose visite a su hija menor. "Llegaba una hora antes de que mi hermana saliera del jardín a la casa, pues claramente a repetir los hechos conmigo", indicó.

"Es una persona muy enferma porque él se daba cuenta de que yo lloraba mientras lo hacía. Yo perdí la cuenta de cuántas veces lo hizo. Al día de hoy decido bañarme dos veces porque a veces lo recuerdo", indicó.

Sonia dijo que incluso intentó acabar con su vida. "Él me decía que me iba a alejar de mi mamá y de mi hermana y al final lo logró porque lo logró; yo llevo sin ver a mi hermana 7 años".

Dijo que cuando le contó a su mamá los abusos, ella lo tomó bastante tranquila. Cuando habló con ella, su madre le dijo que estaba buscando plata. Al día siguiente, el hermano de Jose la golpeó, sin que, según la joven, interviniera su mamá.

Un juez dictó una sentencia de 20 años de prisión contra José, el padrastro de Sonia, tras hallarlo culpable de múltiples abusos cometidos en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá.

El proceso judicial, que tomó fuerza tras la denuncia formal en 2019, llegó a su etapa definitiva luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena; sin embargo, las autoridades reportan que el agresor se encuentra actualmente huyendo de la justicia.