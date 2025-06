Habla la mamá de David Nocua, el menor asesinado por su exnovia: “No cabe en la cabeza"

La comunidad de Bogotá sigue consternada tras el atroz crimen de David Nocua, un menor de 14 años, cuyo asesinato ha conmocionado al país por la presunta responsabilidad de su exnovia, una adolescente de apenas 15 años.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en el barrio Marichuela, al sur de la capital. Cámaras de seguridad captaron a David caminando junto a dos menores: su exnovia y un amigo de ella, de 14 años. Más tarde, los tres fueron vistos en un lote baldío cercano, donde presuntamente se cometió el homicidio.

El cuerpo del joven fue hallado dos días después, el 10 de mayo, a orillas del río Tunjuelo. Presentaba múltiples heridas con arma blanca. La investigación revela que la expareja del menor lo habría citado al lugar con engaños y, junto al otro adolescente, perpetró el crimen.

Ambos adolescentes ya aceptaron su responsabilidad ante las autoridades. Según la versión del cómplice, él se encargó de taparle los ojos a David, mientras la joven sacaba una navaja y lo apuñalaba.

David Esteban Nocua Monroy, joven de 14 años hallado sin vida. Foto: redes sociales

En medio del dolor, la madre de la víctima, Lizeth Monroy, rompió el silencio en diálogo con City Tv tras conocerse las aprehensiones. “Sara y Carlos se hacen responsables del homicidio de mi hijo y realmente todo esto se lleva a cabo gracias al señor fiscal, a los investigadores, a los que estuvieron a cargo de este caso”, expresó.

Monroy afirmó que ha mantenido la fe en que se haría justicia: “Siempre he estado acompañada de Dios, y sé que mi hijo también me acompaña, no me va a dejar sola en esta dura batalla”, dijo entre lágrimas.

La mujer calificó el hecho como un “atroz suceso” y aseguró que todo fue premeditado por la joven. “Ella todo lo planeó. Salió directamente a hacerle daño a mi hijo. Ya sabía qué iban a hacer, qué iban a decir, y este chico también se prestó para eso”.