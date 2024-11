Habla la mamá de Juan Felipe Rincón y hace duro llamado: “Era mi vida entera”

La muerte de Juan Felipe Rincón , un joven de 21 años, ocurrida el 24 de noviembre en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, sigue dejando interrogantes sobre lo sucedido y el responsable de su muerte. La Fiscalía General de la Nación señaló a Andrés Camilo Sotelo Torres, familiar de una niña con la que Rincón habría tenido contacto a través de Instagram, como el presunto autor del disparo que acabó con su vida.

No obstante, algunos testimonios apuntan a que el único que disparó en medio de la riña fue el escolta que acompañaba al joven. La noticia de su muerte sorprendió, especialmente por el vínculo familiar del joven: era hijo del general William Rincón , inspector general de la Policía Nacional.

Sin embargo, la situación sigue siendo un misterio, y su madre, Dina Morales, compartió un video desgarrador en el que pidió respeto y comprensión para ella y su familia, además de hacer un duro llamado a la sociedad.

"Soy Dina Morales, la madre de Juan Felipe Rincón. En este momento estoy tan triste como ustedes, no tienen ni idea, pero quise hacer este video porque necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón y en vez de oprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento", expresó.

Dina Morales pidió a los colombianos que se abstuvieran de juzgar lo sucedido sin conocer todos los detalles y recordó que las autoridades están encargadas de esclarecer los hechos. "Dejemos que sean las autoridades quien se encarguen de decir realmente qué fue lo que pasó. No me expriman, no nos expriman más la herida (...) El 24 de noviembre mi corazón se reinició", afirmó.

Con lágrimas en los ojos, la madre de Juan Felipe hizo un llamado a la empatía: "No culpo a nadie. No le guardo rencor a esa familia por esto que acaba de pasar, porque independientemente de la situación, no era para que llegaran a esto".

Publicidad

Además, apeló a la humanidad de la sociedad colombiana: "Les pido más bien que nos alienten a sobrepasar este dolor tan profundo y esta tristeza que estamos sintiendo. Somos seres humanos, todos cometemos errores. Seamos amables con el dolor ajeno".

El mensaje final fue un fuerte recordatorio de que el dolor de una madre es irreparable, y que, en momentos tan difíciles, la solidaridad es fundamental. "Juan Felipe Rincón era mi vida entera", concluyó entre lágrimas.